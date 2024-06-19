На Марсе обнаружили загадочный камень 19.06.2024, 12:54

1,308

Ранее он был незаметным.

Марсоход NASA «Perseverance» нашел невиданный ранее светлый камень в поле темных скал планеты. Такая находка становится новым открытием по геологии Красной планеты, пишет The Independent.

Отмечается, что марсоход наткнулся на камень во время того, как пересекал регион Неретва Валлис, который содержит следы древней реки, которая существовала миллиарды лет назад. Perseverance изменил курс, чтобы избежать пересеченной местности, пройдя через дюнное поле, чтобы добраться до холма под названием гора Вошберн.

Снимки, сделанные марсоходом на новом пути, демонстрируют, что холм покрыт валунами. Некоторые из которых NASA описала как «тип, который никогда ранее не наблюдался на Марсе».

«Один из валунов, около 18 дюймов в поперечнике и 14 дюймов высотой, был особенно светлой породой на фоне более темных валунов. Исследователи говорят, что этот валун «стоит в собственной лиге» среди марсианских скал», - говорится в материале.

Также марсоход заметил скалистые светлые выходы, которые, возможно, представляют либо древние породы, обнаженные речной эрозией, либо отложения, заполнившие русло.

«Разнообразие текстур и составов на горе Вошберн стало захватывающим открытием для команды, поскольку эти породы являются мешком с геологическими дарами, принесенными с края кратера и, возможно, за его пределами. Но среди всех этих разных камней был один, который действительно привлек наше внимание», - рассказал соруководитель миссии Perseverance Брэд Гарчинский.

Странный камень получил название «Атоко Пойнт» и был обнаружен приборами на борту марсохода как состоящий из минералов пироксена и полевого шпата.

Некоторые ученые предположили, что эти минералы, возможно, происходят из магмы под марсианской поверхностью. Другие отмечают, что они могли образоваться в другой части Марса и переместиться вдоль древнего русла реки к своему теперешнему месту.

«В любом случае, команда считает, что хотя «Атоко» - это первый минерал такого рода, который они увидели, он не будет последним», - подчеркнули в NASA.

В The Independent напомнили, что недавнее открытие было сделано, когда марсоход Perseverance был в поиске залежей, содержащих минералы карбонат и оливин в регионе Марса, который называют «Маргинальный блок».

«Эти минералы представляют интерес для исследователей, поскольку они, как известно, инкапсулируют остатки прошлого на долгие периоды, а это означает, что существует гораздо большая вероятность найти в этих отложениях признаки древней инопланетной жизни на Марсе», - добавили в публикации.