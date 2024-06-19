Путин объявил о создании военного альянса с Северной Кореей 5 19.06.2024, 12:56

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В договор включен пункт о взаимопомощи в случае войны.

Россия и КНДР будут оказывать помощь друг другу в случае агрессии против одной из стран, сообщил по итогам визита в Пхеньян правитель РФ Владимир Путин.

По его словам, пункт о взаимопомощи в случае войны включен в договор о стратегическом и всеобъемлющем партнерстве, который был подписан под итогам переговоров с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

«Большое внимание на сегодняшних переговорах заняли вопросы безопасности», — сказал Путин (его цитирует «Интерфакс») По словам российского диктатора, Москва «не исключает для себя» в том числе военно-технического сотрудничества с КНДР, которое в настоящий момент запрещено санкциями ООН.

КНДР «всегда будет верно выполнять свои обязанности по договору», заявил Ким Чен Ын на церемонии подписания, перед началом которой подарил Путину изображающие его бюсты.