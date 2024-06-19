Нужна ли такая судьба белорусам? Петр Водкин

19.06.2024, 12:59

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От России нужно отползать.

Путин с удовольствием говорит о росте российской экономики и доходов граждан. А что происходит на самом деле?

Ситуация очень противоречивая и описывается знаменитым выражением «кому война, кому мать родна». На ряде российских предприятий, работающих на нужды армии, зарплаты действительно выросли. Но в целом ситуация выглядит безрадостно.

Вот данные социологических исследований в динамике.

С тем, что за последние 5 лет уровень благосостояния в РФ, несмотря все военные «спецэффекты», упал, никто даже не спорит. Собственно и сам Путин в сентябре 2023-го в приступе откровенности признал, что доходы россиян являются «довольно скромными» (один из главных результатов почти четвертьвекового правления силовика).

Весьма показательно, что доля россиян, считающих, что «возврат к прежней жизни» невозможен, за год выросла в два раза – с 20 до 40%. Сколько будет в 2025-м? 60%? 80%?

На этом фоне меркнут рапорты из Кремля в духе «растет благосостояние советского народа». И это только цветочки. Ягодки поспеют позже, когда «героиновый» эффект от военных расходов иссякнет, и начнется «ломка».

Доктор экономических наук Игорь Липсиц в интервью Радио Свобода объясняет:

«При любом варианте российская экономика будет нести огромное обременение военного, военно-строительного, военно-полицейского характера.

Если она сумеет дожать Украину и добиться мира на тех границах, которые заняла, то ей придется эти территории восстанавливать, вкладывать туда огромные деньги, охранять эти территории, держать там огромные военные гарнизоны, восстанавливать потерянную военную технику устиновских времен.

Если же она потерпит какое-то поражение, ей придется платить компенсацию Украине, и это тоже будет вычет из будущего благосостояния.

Поэтому у России все три варианта будущего чреваты огромными военными расходами, просто разного типа, но все они означают, что российский народ как минимум на поколения обречен на глубокую бедность, а возможно, на нищету.

Поэтому я говорю: люди, смотрите, вас ждет падение уровня благосостояния до уровня Ирана!»

Как говорят в известной телепередаче, «внимание, вопрос»: хотим ли мы, белорусы, разделить такую судьбу с россиянами?

Если нет, то нужно не «расширять» и «углублять» интеграцию, а, наоборот, потихонечку отползать от страны, у которой, по словам всё того же Путина, «почти никогда не было совсем уж благостных времен». И не будет, добавим от себя. Россию ждут лишь очередные потрясения.

Понятно, что прямо сейчас, быстро и по-хорошему расстаться не получится. Беларусь оказалась в крайне сложной ситуации: желание Александра Лукашенко сохранить власть любой ценой привело к тому, что наша страна максимально привязана к России.

Но, если очевидное большинство белорусов будут ориентироваться на Запад, то со временем это неизбежно даст эффект. Голова должна быть повернута в правильную сторону даже, когда тебя пытаются силой вести в другую.

Петр Водкин, «Салiдарнасць»