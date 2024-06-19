К этим фотографиям сложно подобрать подходящие комментарии Александр Роднянский

19.06.2024, 13:05

2,918

Александр Роднянский

Все поймете сами.

Вчера Константин и Влада Либеровы опубликовали фотографии украинских военных, вернувшихся из российского плена.

К этим фотографиям сложно подобрать подходящие комментарии.

Банальные слова о снимке, который стоит тысячи слов – как никогда уместны.

Об этом написали и сами Либеровы:

«Мы не можем пересказывать то, что услышали. Но эти фотографии говорят сами за себя. (…) Чтобы осознать, что это такое, потерять по 40-50 кг веса (а именно столько они потеряли за время плена) – посмотрите на снимки, где ребята показывают свои фотографии накануне плена».

Посмотрите. Все поймете сами.

Александр Роднянский, Telegram