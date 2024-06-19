К этим фотографиям сложно подобрать подходящие комментарии
- Александр Роднянский
- 19.06.2024, 13:05
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Все поймете сами.
Вчера Константин и Влада Либеровы опубликовали фотографии украинских военных, вернувшихся из российского плена.
К этим фотографиям сложно подобрать подходящие комментарии.
Банальные слова о снимке, который стоит тысячи слов – как никогда уместны.
Об этом написали и сами Либеровы:
«Мы не можем пересказывать то, что услышали. Но эти фотографии говорят сами за себя. (…) Чтобы осознать, что это такое, потерять по 40-50 кг веса (а именно столько они потеряли за время плена) – посмотрите на снимки, где ребята показывают свои фотографии накануне плена».
Посмотрите. Все поймете сами.
Александр Роднянский, Telegram