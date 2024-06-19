В минском магазине продают малину по 1800 рублей за кило 19.06.2024, 13:08

Откуда такая цена?

Очень роскошная малина найдена в минском магазине. 1800 рублей — столько может стоить килограмм ягоды, если ее сушить. Дорого и богато, но кто-то все равно покупает.

Некоторые привыкли, что малина бесплатная, потому что растет у бабушки в деревне. Но эта банка показывает, что малина может быть признаком богатой жизни.

Журналисты onliner.by нашли этот продукт в магазине Plein de Grâce. 50 граммов сушеной малины из Испании продается за 91,17 рубля, пересчет в килограммы заставляет задуматься — 1823,40 рубля!

В составе только дегидрированная малина и ничего больше.

Рядом на полке сушеное манго, но уже в два раза дешевле в пересчете на килограммы.

Журналисты специально зашли на Комаровку, чтобы посмотреть цены на свежую малину. В среднем ее сейчас отдают за 15—20 рублей, есть супердешевая по 6 рублей, но это не целые ягоды, а их кусочки.

Белорусской сушеной малины мы в продаже не видели, только грибы, и они тоже продавались по впечатляющим ценам — 480 рублей за килограмм.