Кадыров напрасно сделал себе нервы Anti-Colorados, Defence-Line

19.06.2024, 13:20

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Но каковы страсти — чистый Шекспир!

В конце прошлой недели на болотах разгорелись прямо таки шекспировские страсти, которые вылились в их прессе сообщениями о том, что генерал-ефрейтор, академик, овцевед и первооткрыватель вселенной «Дон»-Кадыров, настоятельно просит личной встречи с Путиным. Так и сказал: «мамой клянусь, дон». Якобы, эта встреча должна была защитить Кадырова и его клан, от злобных происков, которые направлены непосредственно против академических способностей падишаха всея Чечни и даже бросают нехорошую тень на его погоны и эполеты. Якобы, в Москву даже послали не названного, близкого к академику гонца, в виде знака особенного расположения.

Но насколько известно, встреча эта не состоялась и не потому, что Путин изучает обстановку, ввиду новых данных по эмирату «Кадырстан», а по совсем другой причине. Сегодня он отчаливает в Северную Корею и потому проходит срочный курс ознакомления с местными особенностями. Например, если во время визита в Пекин он заранее и самостоятельно знал, что вполне можно рассуждать об утке по-пекински, а вот что рассказать о кухне Северной Кореи – большой вопрос. Ведь было бы не очень комильфо рассуждать о том, что он не удержался и съел второй кусочек крысы по-пхеньянски.

Кроме того, вражеская пресса пишет о том, что в преддверии визита, Путин написал статью о невыносимой дружбе между самыми северными корейцами и россиянами. Ну как – написал… конечно же, статью написал тот, кто умеет писать, но хоть прочесть ее все же надо было. Ведь поездка эта не ради развлечения, а для поставки снарядов и ракет, а потому – про дружбу и стремление к миру написать просто необходимо. Более того, Путин даже выступил с инициативой сделать КНДР стратегическим партнером, а это – серьезный шаг. В такие партнеры кто попало не попадает.

Еще не будучи президентом, Путин имел двух надежных партнеров – Тамбовскую ОПГ и колумбийский картель Кали. С тех пор этот список пополнился всего несколькими позициями – Сирия, Иран и вот недавно к ним присоединился Талибан, который будет помогать россиянам правильно поднимать сельское хозяйство и образование. А теперь там окажется и Северная Корея. По крайней мере, их пресса пишет об этом примерно так:

«Россия и КНДР планируют подписать договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве во время визита Путина в Пхеньян, который состоится 18–19 июня, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков. Документ предусматривает дальнейшее сотрудничество в международной политике, экономике и по вопросам безопасности…»

Ну а один из самых ближних путинских холуев, некто Ушаков, пояснил суть указанного документа, примерно в таком плане:

«Новый договор «обусловлен глубокой эволюцией геополитической обстановки в мире и в регионе», а также произошедшими в последнее время в отношениях Москвы и Пхеньяна «качественными изменениями».

Понятно, что накануне эпохального события – встречи с одним из лидеров народной демократии Северной Кореи, Путину было просто не до того, чтобы выслушивать Кадырова и его жалобы на «происки». Потому личная встреча отложена на время, после возвращения Путина из Пхеньяна и дегустации местных деликатесов. Кстати, вражеская пресса обошла вниманием важный момент, а именно – берет ли Путин в Пхеньян свою собаку. А это – важный дипломатический и гастрономический аспект.

В общем с тем, что фюрер был занят более другими делами – все понятно, а вот что там с происками против овцеведа? Оказывается, по тайному поручению путинской ОПы, было проведено нечто уже совсем умершее в путинском царстве, а именно «журналистское расследование» того, что и как происходит в Чечне и то, что было всем понятно без всяких расследований, было переведено в публичную плоскость. Причем, упор был сделан именно на казнокрадство, поскольку пытки и казни стали настолько неотъемлемой частью их реальности, что просто выставить напоказ этот факт – не имело смысла. Пришлось бы еще пояснять, что это – не совсем хорошо и не факт, что такие пояснения были бы приняты стадом. Например, казнь Немцова рядом с Кремлем, исполненная кадыровскими нукерами, вообще не вызвала никакой реакции, а вот бабло – другое дело.

Именно к вопросам казнокрадства россияне относятся неравнодушно. Нет, тут речь не о том, что они ненавидят коррупцию, а что воруют из казны не они. Чувство зависти их просто переполняет, даже не от факта коррупции, а от объемов того, что отдельные товарищи смогли оттуда себе выпилить, а они тут сидят и доедают без горчицы последнее, или родственников на хрящи посылают, чтобы получить мелочь. А другие выпиливают просто тоннами и без всяких тебе хрящей. Сам Кадыров это прекрасно понимает и потому знает, что обнародование объемов и способов того, как он снимает стружку с бюджета, вызовет лютую зависть слишком у многих. А их пресса уже пишет такое:

«Глава Чечни Рамзан Кадыров создал сеть подставных компаний, которые получают бюджетные деньги и обналичивают их в пользу его родственников. Речь идет о фирмах «Бенофон», «Орбита» и «Изумруд»… По данным расследователей, это так называемые компании-«живопырки», созданные для прикрытия нелегальной деятельности. Через них Кадыров получает деньги, похищенные из бюджета или уплаченные в виде ренты бизнесменами, которые пользуются покровительством главы республики. У всех трех – один номинальный владелец, практически нет сотрудников и подрядчиков».

Тут следует обратить внимание на то, что слова «Кадыров» и расследователи, впервые ужились в рамках одного сюжета. Раньше даже нехорошее слово, сказанное в адрес Кадырова где-то в Новосибирске, вызывало срочный выезд бригады кадыровских опричников, которые находили методы, чтобы сказавший это извинился перед академиком на камеру. А тут – натурально расследователи копают финансы овцеведа и прямо пишут о том, что единственной процветающей отраслью экономики кадыровской Чечни, стала промышленная заготовка бюджетного бабла. Ну а для того, чтобы конечный потребитель ощутил масштабы, и соответственно – вывернул регулятор зависти на максимум – даны некоторые подробности этого промышленного процесса, часть из которых мы опустим, но приведем самый живописный. Речь идет о «хвосте» технологической цепочки, когда бюджетные средства уже упали на счета указанных выше, кадыровских фондов и дальше уже выводились в «кэш»:

«Так, 30-летний таксист Муслим Мурадов получил от «Бенофона» 4,6 млрд рублей. Аналогичные средства ему предоставили две другие «живопырки». В общей сложности он занял 14 млрд рублей. Большую часть суммы – 11 млрд рублей – Мурадов обналичил в отделении госбанка ВТБ. Таким образом, он мог получить свыше двух тонн кэша, если деньги выдавались пятитысячными купюрами, подсчитал «Проект». Еще на 8,4 млрд Мурадов купил около тонны слитков драгоценных металлов в том же ВТБ. Оставшиеся 3 млрд таксист отправил третьим лицам, также оформив как беспроцентный займ».

Не правда ли, прочитав такое, любой лапоть тут же представит себе три тонны банкнот максимального номинала и тут же решит, что он – не жадный и ему хватило бы даже одной тонны. Ну а золотишко в слитках залеживаться в Грозном точно не будет, поскольку академик имеет частный самолет, который делает регулярные рейсы в Дубай, где у него имеется частный дворец. Вот там золотишко и складируется. Ну а предварительным итогом всего «расследования» стало обнаружение следов 48 миллиардов рублей, выведенных из бюджета и отмытых через 15 таких «таксистов», пример которого приведен выше. Но не только это обнаружили «беспристрастные» журналисты. Там нужно было подсыпать перчика именно для лаптей и они это сделали следующим образом:

«Помимо этого, у клана Кадырова есть номиналы для оформления бизнесов за пределами республики. Так, на Сергея Кропачева записаны доли в сети кофеен Starbucks и ресторанов быстрого питания McDonald’s, ушедших из России после начала войны в Украине. А на Павла Кротова оформлены многочисленные московские бизнесы, силой захваченные кадыровцами».

Вот же ж и перчик! Формализовано еще одно направление деятельности Кадырова, а именно – отжим успешных бизнесов у не чеченцев, по всей стране. И все это вместе, конечно же выглядит очень тревожно, поскольку ничего подобного Кадыров не ощущал с тех пор, как после смерти папаши, присягнул на верность своему царю. А тут разворачивается какая-то непонятная эпопея. И тем более, что она возникла не на пустом месте, а на фоне мегапосадок в министерстве, которым недавно руководил оленевед Шойгу. Там сели уже практически все его заместители и на СИЗО пошла сошка помельче.

Так что тревоги Кадрова вполне оправданы и видимо, он желал внести какую-то ясность в отношениях с Путиным. Но скорее всего, вся эта суета – напрасная трата нервов. Да, наверное, Кадырову намекнули на то, что по нынешним, тяжелым временам ему бы стоило поуменьшить ширину своей хлеборезки, но скорее всего, это был не столько наезд, как исследование технологий, которыми академик обеспечивает вывод бабла из бюджета. И тому есть вполне понятная причина.

Дело в том, что рассадка замов Шойгу, на самом деле являет собой уборку места утилизации максимального количества бабла. Ведь министерство войны сейчас поглощает более 40% бюджета и соответственно, там сейчас крутится самое большое бабло. Кроме того, все складывается таким образом, что это место останется единственным, где бабло можно будет пилить до «Последнего звонка». Ведь торговля чем угодно, может схлопнуться в один момент. Как в былые времена, теперь не будешь строить мосты и трубопроводы, а вот на военку бабло будет уходить стабильно и без остановки.

А раз так, то на кратно возросших финансовых потоках, не должны находиться люди Шойгу или Белоусова. Там должна быть личная креатура Путина. Поэтому замов сняли быстро и жестко для того, чтобы создать нужные вакансии, после чего – заместить их правильными людьми. Ну а чтобы не было лишней вони при освобождении кресел, пациентов посадили в кутузку, откуда они сильно не повыступают. А во всей этой комбинации важным было не то, кто и куда ушел, а кто пришел. Очевидно, что Белоусов назначен в виде зиц-председателя Фунта, а вот рулить потоками бабла будут новые замы, как это и было при Шойгу. И вот назначения пошли, а их пресса уже пишет в стиле: «Ба! Какие люди!», ну а буквально это выглядит так:

«Новым первым заместителем министра обороны назначен Леонид Горнин, ранее бывший первым замом министра финансов. Заместителями министра стали также Павел Фрадков, ранее занимавший должность первого заместителя управляющего делами президента, и Олег Савельев, аудитор Счетной палаты, в 2014-2015 годах бывший министром по делам Крыма».

То есть, это все публика из обоймы самого Путина, а не Шойгу, как это было раньше. Но пусть никого не вводит в заблуждение название должностей «министр» или «первый заместитель министра». На самом деле, ключевой фигурой в этом раскладе является еще один заместитель министра – Анна Цивилева. Помимо того, что она – жена супруга нового министра энергетики Сергея Цивилева, ранее бывшего губернатором Кузбасса, Цивилева является пусть и не самой близкой, но все же – родственницей Путина.

Цивилева – дочь кузена Путина, то есть приходится ему двоюродной племянницей. А ведь мы помним, что у него имеются еще две дочки, которых он только что показал публике в виде бизнесвумен государственного калибра и это может означать, что Цивилева – первая ласточка в рассадке родственников Путина на кормушки. А раз так, то нужно изучить весь передовой опыт распила бюджетного бабла, в том числе и Кадыровым для того, чтобы свои все делали с максимальной эффективностью, а не как это было раньше, в ушедшие навсегда тучные годы. А потому, вполне возможно, что Кадыров напрасно сделал себе нервы. Впади он в немилость, у него уже давно отказали бы почки и прочий ливер, а пока – другой расклад. Но каковы страсти? Чистый Шекспир!

Anti-Colorados, Defence-Line