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«Кадыровцы» на «Майбахе» унижают российских военных»

  • 19.06.2024, 13:38
  • 2,714
«Кадыровцы» на «Майбахе» унижают российских военных»

Z-военкоры рассказали о войнах «кадыровцев» и россиян на фронте

В России сохраняется сильное напряжение между российскими военными и кадыровскими подразделениями, которое начинает выплескиваться наружу.

Z-поэтесса и военкор Анна Долгарева опубликовала, а потом внезапно быстро удалила пост с текстом новой песни российского патриотического писателя Михаила Елизарова, пишет dialog.ua.

В песне поется о том, как «кадыровцы» из батальона «Ахмат» унижают на блокпостах российских военных. Однако текст песни уже есть в социальных сетях.

В ней говорится о том, как «кадыровцы» на «Майбахе» проезжают блокпост, на котором их останавливает российский солдат и скромно просит показать документы.

«Кадыровцы» открывают дверь и матерно посылают русского солдата, который вынужден идти и погибать на фронте либо вернуться домой и погибнуть от рук кавказцев в тылу.

Долгорева удалила пост, поскольку испугалась статьи о «дискредитации» армии и мести «кадыровцев».

На скандал обратил внимание украинский журналист и блогер Денис Казанский, который отметил, что в «этой истории все прекрасно».

Елизаров и Долгарева — выходцы из Харькова, которые предали Украину и перешли на сторону России, а теперь возмущаются разгулом «кадыровцев».

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