Лукашенко и история государственного антисемитизма Хаим Бен Яаков

19.06.2024, 14:02

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Заявление белорусского правителя живо напомнило о советском прошлом.

На заседании правительства Беларуси зашла речь о коррупционном скандале, в котором замешан бывший помощник Лукашенко, инспектор по Витебской области и бывший министр сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло. Комментируя его дело, Александр Лукашенко заявил, что вместе с ним по уголовному делу проходят три десятка человек:

Вот три десятка человек перечислены. Вы меня извините, я не антисемит, но больше половины евреев. Это что у нас особое, привилегированное положение занимают, что они воруют и не думают о своем будущем.

Остался открытым вопрос о сути связи между этносом человека и коррупцией.

«Гоп-компания Рабиновичей»

Как не вспомнить известный сюжет, развернувшийся летом-осенью 1962 года. Пресса пестрела публикациями, и любой советский читатель мог обратить внимание на еврейские имена фигурантов этих дел:

«Юда Гольденфарб, Моня Шнайдер, Хаим Кац, Шлема Курис, Янкель Пойзнер, Сарра Гринберг, Фаня Койферман, Аарон Гертер, Елик Кушнир, Питель Вейцер, Ида Нудельман, Наум Фельдман — чего, скажите, ждать от этих мошенников? Можно ли говорить о совести, о порядочности применительно к такой теплой компании?» («Молодость Украины», 1962, 3 августа).

«На скамье подсудимых из всей гоп-компании меламедов, рабиновичей, зисмановичей и других таких же, выделяется один. У него картавая речь, крысиная физиономия, горбатый нос, один глаз косит, взгляд вороватый — это Арон, кто же еще?!» («Труд», 1962, 16 января).

«Бер Пейсахович Фрид —умелец обманывать, требует за проданное сверх цены. Его подручные: М. Гир, Д. Штейман, А.Мардухлин, А.Линдер, А.Рудзицер…» («Звезда», 1962, 20 сентября).

«Лейб-Хаим Юдович Дынов — предприимчивый делец, который на неизвестные источники доходов выстроил себе пятикомнатный дом, обставив его с дворцовой роскошью…» («Советская Белоруссия», 1962, 28 августа).

«У Льва Семеновича Фридлина небольшая зарплата. Спрашивается, каким образом и за счет каких трудов выстроил он себе шестикомнатный дом?» («Советская Белоруссия», 1962, 28 сентября).

Атмосфера 1960-х годов в период кампании «по борьбе с расхитителями, валютчиками и взяточниками», отчетливо напоминает сталинские кампании. Еврейский характер этих дел так же подчеркивался через указание связей фигурантов уголовных дел с израильскими дипломатами и синагогой.

В 1961–1967 гг. из 1676 приговоренных к разным видам наказаний евреев на 440 судебных процессах по экономическим делам в СССР 163 человека были приговорены к высшей мере наказания и расстреляны, 801 получили по 10 лет и 712 по 15 лет. В ходе упомянутых судебных процессов, описанных в работе крупного советского юриста Евгении Эвельсон, заметно, что был нарушен принцип равенства всех граждан перед законом: подсудимые-евреи находились в особо уязвимом положении.

Это положение было фактически санкционировано лично Никитой Хрущевым и Верховным судом СССР. К преступникам других национальностей, особенно, если они руководители партийных, советских или хозяйственных органов, было иное отношение. При огромном количестве смертных приговоров евреям за валютные сделки, хищение или взяточничество, среди лиц других национальностей, совершивших равновеликие правонарушения, по рассмотренным в книге процессам только семеро были расстреляны.

«Так называемый антисемитизм»

Антисемитская кампания в СССР была замечена на Западе. В начале 1963 года британский философ, математик и нобелевский лауреат Бертран Рассел, симпатизировавший коммунистическим идеям, написал личное письмо Н.Хрущеву. Письмо было опубликовано в главной советской газете:

Дорогой премьер Хрущев! Я глубоко обеспокоен смертными казнями, которым подвергаются евреи в Советском Союзе, и тем официальным поощрением антисемитизма, который, по-видимому, имеет место. Я пишу это в частном порядке; Вы, конечно, знаете, что я — друг Вашей страны и дружески отношусь к Вашим личным усилиям, направленными к мирному сосуществованию, усилиям, которые я публично поддерживаю. Я призываю Вас к амнистии, исходя из гуманных соображений и наших совместных интересов, которые состоят в мирных отношениях между Востоком и Западом.

С уважением, искренне Ваш Бертран Рассел

На это письмо последовал ответ главы советского государства и коммунистической партии, который звучит как парафраза на слова Лукашенко:

Уважаемый господин Бертран Рассел! Я получил Ваше письмо, в котором выражается озабоченность по поводу то го, что среди лиц, наказываемых в последнее время по законам Советского Союза за совершенные преступления, именуемые в западной печати «экономическими», имеются люди еврейской национальности. Это квалифицируется некоторыми на Западе как проявление антисемитизма. Должен откровенно сказать, что подобный вывод меня удивляет. Он является результатом глубокого заблуждения.

Буржуазная печать Запада в последние месяцы вновь подняла шумиху по вопросу так называемого антисемитизма в СССР. Со всей ответственностью заявляю: это грубый вымысел, злобная клевета на советских людей, на нашу страну. Даже сама буржуазная пресса признает, что среди осужденных за экономические преступления встречаются лица самых различных национальностей.

Меры наказания каждому из совершивших преступление не имеют отношения к национальной принадлежности. Наша мораль, наши законы опираются на принципы: кто не работает, тот не ест, наше государство с помощью закона ограждает честных тружеников от паразитов, тунеядцев, которые хотят жить за счет ограбления других или за счет бес честных махинаций… Труд спекулянтов, взяточников, валютчиков — это общественно-паразитическая деятельность, вредная для окружающей среды, для общества.

Когда хотят очернить наш строй и его законы, то час то прибегают к такому приему, как злонамеренное приписывание им черт, якобы направленных против определенной нации — еврейской. Но это легко опровергается фактами.

Одним словом, решение суда направляется не против определенной какой-то нации, а против преступлений их носителей, независимо от того, к какой нации они принадлежат.

Попытка реакционной пропаганды приписать нашему государству политику антисемитизма или поощрения его —это не новое явление. Классовые враги и в прошлом прибегали к такой клевете на нашу действительность. Политики антисемитизма нет и не было в Советском Союзе, т. к. характер нашего многонационального государства исключает возможность такой политики.

Наша Конституция заявляет: «Всякая пропаганда ра совой или национальной исключительности или ненависти, или пренебрежения, карается законом». Девиз нашего общества: человек человеку — друг, товарищ и брат.

Можете не сомневаться, что мы будем и впредь делать это со всей настойчивостью и последовательностью.

С уважением, Н. Хрущев

Картина нагнетания антисемитской риторики выглядит достаточно ясно в официальных документах и тогда и сегодня. В трудные для страны периоды, когда материальное благосостояние оставляло желать лучшего, когда руководители страны совершали серьезные экономические ошибки, когда росла коррупция, по стране прокатилась волна судебных процессов – в попытке направить народный гнев в антисемитское русло, глубокое и привычное.

Кажется, мы становимся свидетелями попыток обвинить евреев в сложностях белорусской экономики и сегодня.

Хаим Бен Яаков, генеральный директор Евро-Азиатского еврейского конгресса, The Moscow Times