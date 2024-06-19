«В египетском госпитале сказали, что виной всему вода из бассейна» 3 19.06.2024, 14:17

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Белорусы рассказали, что бывает, если ребенок отравился в отпуске.

Порой кажется, что вызовы, с которыми сталкиваются родители, просто бесконечны. Как и требования, предъявляемые к ним: быть внимательными, но ни в коем случае не гиперопекающими; учить дисциплине, но только без насилия; зарабатывать и обеспечивать, но никогда не уставать… Неудивительно, что в таком противоречивом и — давайте начистоту — фантастическом мире белорусы не хотят публично говорить о своих родительских казусах, пишет onliner.by.

Хотя можно ли назвать казусом ситуацию, которую невозможно проконтролировать: ребенок отравился или подхватил кишечную инфекцию в отпуске?

«В египетском госпитале сказали, что виной всему вода из бассейна»

Егор, 31-летний главный инженер в строительной минской компании, вместе с семьей пережил не самый приятный опыт у Красного моря.

— Отпуск в Хургаде в конце мая начинался как отличное приключение. Мы первый раз с семьей в Египте, и восточный колорит нам очень понравился. Приятный отель, чистое море, много рыб, экскурсии на батискафе, квадроциклы в пустыне, все вокруг жизнерадостные, улыбаются… Необычно. В пустыне сын буквально пищал от восторга: мол, это лучшее, что случалось с ним в жизни.

Да, конечно, минусом была жара +45 градусов. Но мы все равно хорошо проводили время, ходили в ресторанчики, ездили в Старый город Хургады и район Сахль-Хашиш, который чем-то напомнил Испанию. За десять дней привыкли торговаться везде: и на рынке, и даже с таксистами Uber. Восточные манеры.

Первый тревожный звоночек был примерно на шестой день, когда у друзей (они отдыхали вместе с нами) отравился сын, а потом — дочь. Детям становилось все хуже: рвота, диарея… Пришлось даже звонить в страховую и ехать в госпиталь. Причем еда в отеле была нормальная. Да, все острое, множество приправ, но каждый раз получалось найти что-то по белорусским меркам съедобное. В египетском госпитале сказали, что виной всему вода из бассейна, которой наглотались дети.

Конечно, мы с женой нервничали. И за друзей было обидно.

Спустя пару дней прихватило и меня. Я проснулся и сразу почувствовал, что болит живот. Пропал аппетит, я сутки не мог ничего есть. На улице +45, а меня знобит, холодно. И еще слабость… Но я же взрослый, сразу выпил лекарства. На следующее утро уже чувствовал себя отлично.

Главное «приключение» произошло в последний день. В пять утра у нас был трансфер из отеля до аэропорта и вылет домой, в Минск. Мы проснулись в 4.30, и мой 4-летний сын сразу сообщил: «Папа, сильно болит живот!» Пока мы ехали к самолету, ему становилось хуже: рвота и диарея сменяли друг друга. В самолете его тошнило чуть ли не каждые 20 минут. Только закроет глаза, начнет дремать — и новый приступ.

В самолете оказалось еще несколько детей с такими же симптомами. Хуже всего пришлось 9-месячному малышу. Его, бедного, рвало ну просто невообразимо… Причем семья с грудничком отдыхала в одном из самых шикарных пятизвездочных отелей Хургады — и даже оттуда привезла инфекцию.

В конце концов экипаж объявил пассажирам: «Займите кресла, пристегнитесь и не покидайте своих мест. Пользоваться туалетом в передней части самолета запрещено. У нас на борту угроза инфекционного или вирусного заражения». Это было просто как в фильме ужасов. Я, конечно, старался держать марку, чтобы не расстраивать жену и поддерживать ребенка. Но, честно, было тревожно.

Как мне показалось, пилот даже ускорился, и мы прилетели в Минск на полтора часа раньше. Когда приземлились, экипаж попросил всех оставаться на местах и сообщил, что на борт поднимутся врачи. Пришли медики и забрали грудничка в медпункт, а оттуда — сразу же в инфекционную больницу. Моего сына осмотрел врач в аэропорту и сказал, что состояние некритичное. Поэтому мы решили поехать домой, а не в больницу. Но не успели добраться до квартиры и принять душ, как сын совсем побледнел, появились синие круги под глазами, снова рвота… Своим ходом мы быстро поехали в «инфекционку». Сына госпитализировали и в итоге поставили диагноз «вирусная инфекция и обезвоживание». После капельниц ему стало лучше. Сейчас уже выписали домой, все закончилось хорошо.

Одним словом, мы «круто» отдохнули, будет что вспомнить. Если бы не история с отравлением, от отпуска остались бы положительные впечатления. Что стало источником инфекции, сказать сложно. Вероятно, вода в бассейне.

«Сыну стало плохо прямо в поезде»

Николай, 35-летний электрик из Молодечно, рассчитывал, что каникулы сына у бабушки — это не проблема. Как выяснилось, напрасно.

— Моему сыну 6 лет, и я, как нормальный отец, стараюсь проводить с ним побольше времени: ходить в баню раз в неделю, в городской парк, на футбол… Жена может спокойно доверить мне ребенка (улыбается. — Прим. ред.). В этом мае мы вдвоем, без супруги, поехали на две недели к бабушке — в полесскую деревню в Столинском районе. Это была моя первая большая поездка с сыном. Я совершенно не волновался. Казалось: что может пойти не так?

Две недели мой сын провел, как и положено, в беззаботном детстве: ходил с бабушкой в лес, рыбачил, плавал в речке, смотрел на цыплят в курятнике, знакомился с троюродными братьями и сестрами… Потом нас ждала долгая дорога назад «на перекладных», потому что прямого поезда от железнодорожной станции до Молодечно нет.

Бабушка, то есть моя мама, сложила в дорогу обычные гостинцы: домашний белый хлеб, яйца, пироги с творогом и маком, котлеты, запеченную курицу… Знаете эту деревенскую щедрость? Вот тут она проявилась во всей полноте (улыбается — Прим. ред.).

В мае были неожиданно жаркие дни. Мы с сыном сели в первую электричку, какое-то время проехали, перекусили курицей — очень вкусной, кстати. Все было хорошо. Уже теперь, ретроспективно я понимаю, что на жаре курица могла испортиться. Но я ее ел — и ничего подозрительного не чувствовал. Очевидно, детский организм отреагировал иначе, чем взрослый.

В какой-то момент сыну стало плохо прямо в поезде: началась частая рвота и очень сильная боль в животе. Мы были в пути уже долго, и состояние ухудшалось. Я помню это чувство: поезд трясется, ничего нельзя поделать, моему ребенку все хуже, его постоянно тошнит, он такой маленький и беззащитный…

Я решил, что если мы поедем дальше, до конечной точки — Молодечно, то дело примет плохой оборот. Поэтому я с сыном срочно вышел из поезда в Минске, взял такси и поехал в ближайшую детскую больницу. Рвота не прекращалась. Врач в приемном отделении внимательно осмотрел сына и огорошил: «Все симптомы, особенно резкая боль в правой части живота, указывают на острый аппендицит. Нужно срочно принимать меры. Вероятно, придется делать операцию». У сына взяли анализы. Мы ждали. В итоге второй врач уже с результатами анализов на руках еще раз внимательно опросил сына, особенно заинтересовался съеденной курицей — и поставил диагноз «интоксикация», то есть отравление. Сыну промыли желудок, дали активированный уголь, другие лекарства, и ему стало легче. В тот же день, ближе к вечеру нас отпустили домой.

Дома жена увидела нашего измученного, бледного мальчика и разозлилась на меня: «Почему не усмотрел?» Поругалась, конечно, но потом успокоилась (улыбается. — Прим. ред.). Следующие два дня сын мало ел, но уже к концу недели полностью восстановился.

Я рассказываю эту историю анонимно, потому что трудно сообщить о своем родительском провале на всю страну. Хотя, на самом деле, от подобных случаев никто не застрахован. Мне кажется, отцы в Беларуси проводят мало времени со своими сыновьями и дочерьми в том числе потому, что общество будто ждет: «А-а-а, папа? Ну, он же точно не умеет обращаться с детьми! Наверняка наломает дров!» Нас, отцов, заранее признали «некомпетентными». А это неправда.

Мой сын все равно вспоминает поездку к бабушке как важный и счастливый опыт — за исключением тяжелых часов отравления.

«Не советую поездки с младенцами в жаркие страны»

Наталья Галькевич, доцент кафедры детских инфекционных болезней БГМУ, ответила на вопросы о проблемах, с которыми могут столкнуться дети во время отдыха в жарких странах.

— Объясните, пожалуйста, разницу между отравлением и кишечной инфекцией.

— Под отравлением медики обычно понимают проникновение в организм вредных веществ, например бытовой химии, кислоты, алкоголя. Кишечная инфекция — это когда в ЖКТ попадают кишечные микробы и/или их токсины. И в том и в другом случае симптомы похожи: организм пытается освободиться от вредных веществ с помощью рвоты. Поэтому иногда люди смешивают эти понятия.

Другими словами, вы съели плохой инфицированный продукт, в действие вступили стафилококк, стрептококк или сальмонелла — и появились симптомы. На самом деле это не отравление, а передача кишечной инфекции.

— Ребенок (или взрослый) подхватывает кишечную инфекцию на отдыхе в жаркой стране, — это вообще частый случай?

— Такой статистики мы не ведем, хотя пациенты в нашей больнице не раз упоминали, что за несколько дней до заболевания побывали в популярных южных странах. Но за кишечными инфекциями не обязательно ехать далеко. С ними можно столкнуться и в Беларуси, если не соблюдать гигиену: осенью и зимой преобладают вирусные, например ротавирус, а летом — бактериальные инфекции, чаще сальмонеллез. Источником могут быть испорченные продукты и больные люди, в том числе бессимптомные носители. Нередко микробы обитают в закрытых водоемах: бассейнах, аквапарках.

Далеко не каждый человек, который вернулся из отпуска с диареей, обращается к врачу. Поэтому так сложно привести точную статистику.

На самом деле, кишечным инфекциям подвержены люди любого возраста, но именно маленькие дети страдают чаще и тяжелее. Поэтому я настоятельно не советую поездки с младенцами в жаркие страны.

— Какие последствия для организма несет кишечная инфекция? Насколько это безобидно?

— Нет безобидных инфекций, в том числе кишечных. Кишечная инфекция — это не только повышение температуры, рвота и диарея, но часто еще и обезвоживание, которое особенно быстро развивается у маленьких детей. Буквально в течение одного-двух часов оно способно привести к серьезным нарушениям и даже, как говорят в народе, «отказу почек», то есть к их поражению, а это может закончиться летальным исходом. Вместе с водой человек теряет электролиты. Кроме того, могут поражаться и другие органы: например, энтеровирусы вызывают энцефалит (воспаление головного мозга), а сальмонелла — сепсис (заражение крови). Затяжная диарея и вовсе ведет к нарушению роста и развития ребенка. И это еще далеко не все возможные последствия.

— Как вести себя в жаркой стране, чтобы отдых не был испорчен «кишечными приключениями»?

— Поскольку возбудители кишечных инфекций попадают к нам в организм через рот — с продуктами питания, я дам следующие советы:

Соблюдайте сроки и условия хранения (в первую очередь температурный режим) продуктов, особенно молочных и мясных, салатов. Например, если летом вы полдня носите с собой глазированный сырок, то уже можно заполучить инфекцию. Или вареная колбаса — ее нужно покупать только в ближайшем магазине и сразу класть в холодильник. Не менее опасно мороженое, если оно в магазине, в холодильнике, мягкое и подтаявшее. При −18 градусах оно должно быть твердым.

Пейте только кипяченую или бутилированную воду: никакие фильтры не задерживают вирусы и бактерии, а ротавирус, например, может два месяца жить в хлорированной водопроводной воде. Не стоит в жарких странах увлекаться напитками с кубиками льда, ведь это замороженная некипяченая вода. В интернете не раз писали о кишечных инфекциях именно после таких коктейлей со льдом.

Помните о гигиене, когда готовите еду: обязательно кипятите «домашнее» молоко, тщательно мойте фрукты и овощи.

И, конечно, не забывайте мыть руки — после посещения туалета или когда поменяли подгузник болеющему ребенку, до и в процессе приготовления пищи, перед едой.

Важный момент: для младенцев от 6 до 32 недель существует вакцина, которая уменьшает возможные последствия ротавируса, включая диарею. Рекомендую ей воспользоваться.

— Как правильно собрать ребенка в лагерь или к бабушке на дачу — опять же с точки зрения «кишечной безопасности»?

— В аптечку путешественника, будь то поездка на дачу или в дальние страны, нужно положить оральные растворы солей (ОРС). Они восстанавливают жидкости и электролиты в организме. Потому что если симптомы внезапно начнутся ночью, то куда вы побежите, особенно в чужом городе, за рубежом? Нелишними в аптечке будут энтеросорбенты, особенно последних поколений. Они называются «мукоцитопротекторы» и защищают слизистую кишечника.

Антибиотики, которые белорусы считают чуть ли не витаминами и пьют по любому поводу, без назначения врача использовать нельзя! Как и средства, замедляющие перистальтику. В каждом случае при кишечной инфекции необходимо как можно быстрее обратиться к врачу.