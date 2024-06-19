Путина на ЧЕ не звали, а он в трансляции появился! Илья Шелепин

19.06.2024, 14:27

3,754

Вроде как победа.

«Матч-ТВ» удалили из записи трансляции Чемпионата Европы скандирование про Путина на матче Турция-Грузия.

Видео прямого эфира мне прислал подписчик. Там с 38:50 болельщики заряжают старую футбольную кричалку харьковских болельщиков про Путина.

В общем, Путина на ЧЕ не звали, а он в трансляции появился!! Вроде как победа!

На «Матч-ТВ» этот эпизод показали в прямо эфире. Но из записи трансляции в итоге эти 10 секунд пропали (После 38:49 — сразу идет время 39:00))

Тот редкий случай, когда из трансляции российского федерального канала вырезают Путина, а не его оппонентов.

«Матч ТВ» – нацпредатели!

Илья Шелепин, Telegram