Путина на ЧЕ не звали, а он в трансляции появился!
- Илья Шелепин
- 19.06.2024, 14:27
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Вроде как победа.
«Матч-ТВ» удалили из записи трансляции Чемпионата Европы скандирование про Путина на матче Турция-Грузия.
Видео прямого эфира мне прислал подписчик. Там с 38:50 болельщики заряжают старую футбольную кричалку харьковских болельщиков про Путина.
В общем, Путина на ЧЕ не звали, а он в трансляции появился!! Вроде как победа!
На «Матч-ТВ» этот эпизод показали в прямо эфире. Но из записи трансляции в итоге эти 10 секунд пропали (После 38:49 — сразу идет время 39:00))
Тот редкий случай, когда из трансляции российского федерального канала вырезают Путина, а не его оппонентов.
«Матч ТВ» – нацпредатели!
Илья Шелепин, Telegram