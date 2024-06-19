закрыть
19 июня 2024, среда, 15:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Путина на ЧЕ не звали, а он в трансляции появился!

  • Илья Шелепин
  • 19.06.2024, 14:27
  • 3,754
Путина на ЧЕ не звали, а он в трансляции появился!

Вроде как победа.

«Матч-ТВ» удалили из записи трансляции Чемпионата Европы скандирование про Путина на матче Турция-Грузия.

Видео прямого эфира мне прислал подписчик. Там с 38:50 болельщики заряжают старую футбольную кричалку харьковских болельщиков про Путина.

В общем, Путина на ЧЕ не звали, а он в трансляции появился!! Вроде как победа!

На «Матч-ТВ» этот эпизод показали в прямо эфире. Но из записи трансляции в итоге эти 10 секунд пропали (После 38:49 — сразу идет время 39:00))

Тот редкий случай, когда из трансляции российского федерального канала вырезают Путина, а не его оппонентов.

«Матч ТВ» – нацпредатели!

Илья Шелепин, Telegram

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Беларусь нужна НАТО
Беларусь нужна НАТО Андрей Санников
Беларусь в НАТО — ключ к безопасности Европы
Беларусь в НАТО — ключ к безопасности Европы Юрий Фельштинский
Запад поднимает ставки
Запад поднимает ставки Виталий Портников
Пример Эстонии: почему нейтралитет — не для Беларуси
Пример Эстонии: почему нейтралитет — не для Беларуси Сильвер Лойт