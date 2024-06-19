В российском регионе взрыв преступности и насилия: потрясены даже пропагандисты 2 19.06.2024, 14:50

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Что происходит на родине Шойгу?

В России откровенно рассказали о ситуации на родине бывшего министра обороны Шойгу Тыве, жители которой массово едут воевать в Украину.

В национальной республике царят безработица, нищета, культ домашнего насилия и алкоголизма. Алкоголь продают всего 4 часа в сутки, но все постоянно пьют и находятся в перманентно безумном состоянии. Изнасилования входят в местную традицию - регион занимает второе место в России по этому показателю. Насильники получают маленькие сроки в тюрьме.

О тонущем российском регионе рассказал в эфире «Радио КП» российский корреспондент Владимир Ворсобин. Фрагмент видео в своем Telegram-канале опубликовал украинский журналист и блогер Денис Казанский.

На вопрос о том, почему в российском регионе творится такой кошмар, корреспондент отвечает, что в Туве нет цивилизации. Даже железнодорожного сообщения нет.

Путин обещал дотянуть железную дорогу, но потом решил, что есть дела поважнее, и потратил все деньги на войну с Украиной. При этом местные жители массово размножаются, поскольку на каждого рожденного ребенка выделяется по 15 000 рублей.

«Нет, это не какая-то вражеская пропаганда, это рассказывают вполне официальные российские СМИ, такие как «Комсомольская правда». У них это называется «традиционные ценности» и «скрепы». Эти же самые люди потом рассказывают, что в Европе упадок и разврат, а в России благодать и духовность, и искренне считают, что могут Украине указывать, как жить», - подчеркивает Казанский.