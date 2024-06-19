Еще одна IT-компания ушла из Беларуси 19.06.2024, 14:55

Сейчас ее офисы указаны в США, на Кипре и в Литве.

ООО «ИнДата Лабс» ликвидировало свое юридическое лицо в Беларуси. Информация об этом появилась в Едином государственном регистре, заметил сайт Office Life.

Речь идет об IT-компании InData Labs. Из ЕГР юрлицо было исключено 13 июня. Указано, что у компании нет запрета на отчуждение доли учредителя в уставном фонде юридического лица.

InData Labs была основана «ветераном индустрии видеоигр Маратом Карпеко», указано на сайте компании. Она работала в Беларуси 10 лет и специализировалась на машинном обучении и искусственном интеллекте. В том числе помогала внедрять нейросети в продукты приложения для женского здоровья Flo.

Два года назад «ИнДата Лабс» стала резидентом ПВТ. На сайте Парка сказано, что в компании работали более 50 сотрудников. Сейчас ее офисы указаны в США, на Кипре и в Литве.