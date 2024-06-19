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ГУР раскрыло россиян, которые расстреляли четырех украинских пленных

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  • 19.06.2024, 15:02
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ГУР раскрыло россиян, которые расстреляли четырех украинских пленных

Украинская разведка назвала их имена.

Главное управление разведки Минобороны Украины идентифицировало российских оккупантов, которые в мае 2024 года расстреляли украинских военнопленных возле Работино Запорожской области, говорится в сообщении ГУР в среду, 19 июня.

Казнь пленных зафиксирована на видео, где видно, как четверо военных с поднятыми руками без оружия сдаются в плен, россияне заставляют их лечь лицом вниз и в упор расстреливают.

По данным ГУР, расстрел осуществили оккупанты из 70-го мотострелкового полка (в/ч 71718) 42-й мотострелковой дивизии 58-й армии Южного округа ВС РФ, который дислоцируется в Чечне.

На момент казни этим полком командовал подполковник Юрий Абаев (позывной Буйвол) 10.12.1990 года рождения. К военному преступлению также причастны:

капитан Дмитрий Нагорный 21.11.1995 г. р. — командир 2-го батальона;

старший лейтенант Темирлан Абуталимов, 02.05.1997 г. р. — командир 1-й штурмовой роты;

лейтенант Заур Беков 16.07.1997 г. р. — командир 3-й штурмовой роты;

старший лейтенант Юсуп Имагазалиев 18.07.1999 г. р. — командир 6-й штурмовой роты.

В ГУР добавили, что указанные захватчики могут быть причастны и к другим убийствам безоружных военных в мае 2024-го, поскольку в перехваченных разговорах оккупантов с командованием 70-го полка звучат приказы расстрелять украинских пленных.

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