Повелитель сточных вод 4 Телеграм-канал «СерпомПо»

19.06.2024, 15:13

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Это провал Путина.

Рептильные «Известия» ахнули статьей по итогам четверти века правления Путина – до 90% очистных сооружений в стране изношено. Полоскание верхушки в фекальной ванной удалось на славу. Объяснительное обтирание полотенцем не поможет.

Депутат Госдумы Сергей Колунов («Единая Россия») так подвел итоги правления Путина: «Большинство российских очистных сооружений было построено еще в 60–70-х годах прошлого века и износилось в среднем на 80%, а в некоторых регионах до 90%».

Куда же вы, «единороссы», вместе с вашими путиными-медведевыми дели огромные доходы от нефти и газа, которые страна получила за четверть века? Так вы, лузеры, управились со страной?

Другой депутат-«единоросс» Александр Коган сообщил о еще одном провале Путина. По его словам, «около 20% населения страны проживают в условиях отсутствия централизованных или локальных очистных сооружений». В резиденциях Путина, домах и квартирах Пескова, Медведева, Мишустина, их детей тоже нет очистных сооружений?

Третий депутат «Единой России» Илья Вольфсон просвещает, что «ежегодно обновляется только 1–2% коммунальной инфраструктуры, хотя ежегодный износ составляет 3%». При этом, по его словам, путинские 4,5 трлн рублей «на модернизацию коммунальной инфраструктуры» - «это огромные деньги, но и они смогут решить только самые горящие проблемы».

Путинская «фронтовичка» («Народный фронт») Ольга Позднякова сообщает о провальных результатах правления путинской партии в регионах – строительстве новых очистных сооружений в Смоленской области, Карелии, Краснодарском крае. Другая «фронтовичка», Анна Пудовкина, рассказывает о том же самом в Тамбовской области.

Это так сработала за четверть века построенная «вертикаль власти»? Все эти «вызывающие доверие» Путина губернаторы, мэры городов от «Единой России» и смежных «партий власти»?

Причем, верхушка устроила себе отличную жизнь – ее эти проблемы не касаются. Она живет на уровне китайских и американских миллионеров и миллиардеров.

Читаешь статьи вроде этой в провластной «Известке» и становится очевидным, что угроза безопасности людям в стране в разрушении базовых основ благосостояния, а не в выдуманных ради сохранения власти «угрозах от НАТО». Триллионы, выброшенные Путиным на ненужную программу вооружений, должны были быть направлены на улучшение жизни людей. Но они ушли не туда и привели страну к катастрофе.

Это провал Путина. Ему давно следовало покинуть свой пост. Кстати, сами эти «угрозы от НАТО» были выдуманы Путиным и его подчиненными лишь для того, чтобы отвлечь внимание граждан от неспособности правителей решить базовые социальные задачи.

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