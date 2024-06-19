Хуситы затопили судно с российским углем 4 19.06.2024, 15:22

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Корбаль следовал из порта Усть-Луга в Иордан.

Греческое торговое судно Tutor, перевозившее российский уголь, затонуло после атаки йеменских повстанцев-хуситов в Красном море, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

В ведомстве уточнили, что балкер подвергся обстрелу 12 июня в 120 км к юго-западу от портового города Ходейда. После атаки экипаж судна эвакуировали на американский ракетный крейсер Philippine Sea, а сам балкер бросили дрейфовать. Один из членов экипажа, который, предположительно, находился в машинном отделении корабля, до сих пор числится пропавшим без вести.

Атаку хуситов на Tutor подтвердило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM). «Безэкипажный надводный аппарат <…> хуситов ударил по торговому судну Tutor под флагом Либерии, находящемуся в собственности и под управлением Греции в Красном море. <…> Удар привел к повреждению машинного отделения», — говорилось в сообщении американских военных. Также по судну было выпущено несколько противокорабельных ракет, но они не достигли цели.

Балкер Tutor с дедвейтом 82 тыс. тонн 2022 года постройки следовал из российского порта Усть-Луга в Иордан. Он стал второй жертвой хуситов — в марте в результате нападения затонул балкер Rubymar с 20 тыс. тонн азотных удобрений на борту.