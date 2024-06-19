В Японии показали оригинальный минивэн в стиле 80-х 19.06.2024, 15:23

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Chevrolet на минималках.

Японское тюнинг-ателье DAMD презентовало очередной нестандартный проект. На этот раз там доработали минивэн Daihatsu Atrai. Об этом сообщается на сайте компании.

Компактный 3,4-метровый Daihatsu Atrai относится к сегменту кей-каров — миниатюрных городских авто. Его сделали похожим на огромные американские фургоны Chevrolet Van 80-х годов.

Автомобилю полностью изменили переднюю часть — установили широкую решетку радиатора и «двухэтажные» квадратные фары. Также заменены бамперы, а за доплату в DAMD покрасят авто в стиле «рет-лук» — с имитацией ржавчины на кузове.

Подобный тюнинг доступен не только для стандартного минивэна, но и для версии Daihatsu Atrai Deck Van в кузове пикап. Для этого авто предлагают внедорожные шины и отделку деревом.

Тюнинг Daihatsu Atrai не коснулся силового агрегата. Японский минивэн предлагают с 658-кубовым трехцилиндровым двигателем: его атмосферная версия развивает 53 л. с., а вариант с турбиной — 64 л. с. Можно выбрать 5-ступенчатую механическую КПП или вариатор, а за доплату доступен полный привод.

Стоит отметить, что подобный тюнинг «под старину» популярен в Японии. В частности, недавно Toyota Corolla превратили в клон Bentley 60-х годов.