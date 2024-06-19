Как в «Крокусе»: немецкая разведка предупредила о терактах на Евро-24 19.06.2024, 15:25

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Спецслужбы Германии полагают, что террористическая группировка ИГИЛ может устроить масштабный теракт во время проходящего в стране чемпионата Европы по футболу, пишет Financial Times.

«Возможным сценарием является масштабная, скоординированная атака, подобная той, которую мы недавно наблюдали в Москве», — заявил глава Федерального ведомства по охране конституции Германии Томас Хальденванг. Данное ведомство занимается разведкой и контрразведкой.

По его словам, основная опасность исходит от боевиков «ИГИЛ Хорасан» («Вилаят Хорасан» — афганское крыло «Исламского государства»). Не так давно ресурсы террористической организации опубликовали коллаж, на котором изображен боевик с автоматом на футбольном стадионе, сопровождаемый словами: «Забей последний гол!».

По словам Хальденванга, ИГИЛ-Х смогли отправить своих странников в Западную Европу, используя в качестве прикрытия исход беженцев из Украины. Он отметил, что боевики на своих ресурсах публикуют многочисленные видеоролики, в которых призывают своих последователей совершать нападения на «легкие цели» в Европе, такие как атака на театр «Батаклан» в Париже в 2015 году и теракт в Брюсселе в 2016 году.

Хальденванг пояснил, что террористы-одиночки, такие как выходец из Афганистана, напавший на полицейского на юго-западе страны в начале месяца, остаются одной из самых больших угроз общественной безопасности. Он добавил, что террористическая угроза возросла после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября и последовавшей за этим войны в секторе Газа. ИГИЛ-Х и другие террористические группировки призывали к насилию против граждан Израиля и евреев в диаспоре других стран.

«Европа, а вместе с ней и Германия, находятся под прицелом джихадистских организаций, в частности ИГИЛ и ИГИЛ-Х», — заявила министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер. Она добавила, что количество антисемитских преступлений в Германии возросло, и люди, носящие еврейские знаки отличия — например, члены спортивного клуба Makkabi Deutschland — часто не могли выйти на улицу, «не подвергаясь ругательствам или нападениям».

В июле прошлого года немецкая полиция арестовала семь человек, подозреваемых в принадлежности к ИГИЛ-Х. В отчете правоохранительных органов говорится, что все они были выходцами из Центральной Азии и прибыли в Германию из Украины, после начала российского вторжения. Они, как сообщалось, планировали атаки и уже определили потенциальные цели, а также предприняли попытки приобрести оружие.

В июне был арестован выходец из Марокко, которого подозревают в переводе $1675 в криптовалюте на счет ИГИЛ-Х. По данным Der Spiegel, он пытался устроиться на работу стюардом на одном из публичных мероприятий по просмотру Евро-2024.