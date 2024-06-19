Подоляк: Нет смысла вести коммуникации с Лукашенко 19.06.2024, 15:37

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Михаил Подоляк

У белорусского режима нет никакой субъектности.

Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью «Зеркало» прокомментировал решение Николы Пашиняна не посещать Беларусь, пока у власти там находится Лукашенко:

— Армения находится в начале своего нового пути. На мой взгляд, это путь исключительно проевропейский. У них тяжелая внутренняя дискуссия. Сам факт участия Армении в этом Саммите мне очень симпатичен, как и сам факт подобных заявлений господина Пашиняна.

Я не вижу смысла вести там какие-то коммуникации с Лукашенко, потому что официальный Минск не является субъектом, это бессмысленно. Единственная функция Лукашенко — это почему-то всех оскорблять. Мы не только знаем оскорбления в адрес Армении, мы знаем оскорбления в адрес Израиля, еврейского народа в целом. Для меня это просто вопиющий антисемитизм такого махрового типа. Я вообще считал, что таких примитивных людей уже нет. Лукашенко всегда демонстрирует, что мы даже иногда ошибаемся в оценке его истинного интеллектуального уровня. Ну, между тем.

То есть нет смысла обращать внимание на официальный Минск, пока там Лукашенко, который не является субъектом глобального или даже регионального политического процесса. Здесь я солидарен с господином Пашиняном: нет смысла тратить время на визиты к Лукашенко.

Насчет выхода из ОДКБ. ОДКБ — это мертворожденная структура, которая должна была в какой-то степени заместить институт под названием Варшавский договор (Организация Варшавского договора, военный блок СССР и его сателлитов времен холодной войны. — Прим. ред.), составить какую-то конкуренцию НАТО. Но это нелепо, видя страну под названием Российская Федерация во главе такого союза.

Россия является неперспективной, несовременной страной с низким креативным уровнем подхода к решению политических кризисов, кризисных ситуаций. Да, Россия большая с милитарной точки зрения, но это все устаревшие технологии, устаревшая система управления. Честно говоря, быть в военном союзе с такой страной — это всегда обрекать себя на конфликты локального уровня. Я опять же не вижу интереса у стран Центральной Азии находиться в таком союзе (в ОДКБ, кроме Беларуси, России и Армении, входят Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. — Прим. ред.). Но, безусловно, они вправе сами определяться.

Ну и что касается Саммита, то еще раз подчеркиваю: очень хорошо, что все страны, которые там присутствовали, приняли в нем участие, смогли провести те или иные дискуссии, задать те или иные вопросы. Подписали они итоговое коммюнике или нет? Мы же понимаем, что Армения очень быстро удаляется от России. Это очень неплохо.

Я думаю, что через какое-то время Армения будет одной из наиболее перспективных с точки зрения правильной внешней политики стран региона.