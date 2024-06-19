«Эти хапуги возвращаются на руководящие должности» 19.06.2024, 15:54

Зачем лукашисты устроили «цирк с разоблачениями»?

18 мая задержали топ-чиновника БелЖД Петра Дулуба, которого поймали на взятке, а при обыске нашли около трех миллиона долларов.

Не прошло и месяца, как Лукашенко рассказал о возбуждении уголовного дела против экс-замминистра энергетики Михаила Михадюка. Михадюк, который занимал пост заместителя министра энергетики Беларуси 18 лет, сейчас находится в СИЗО.

Эта новость собрала много комментариев в TikTok-канале сайта Charter97.org. Приводим лучшие из них:

«Необходимо полностью реформировать государственный аппарат. Сейчас им многое прощается после того, как в 2020 году они поддержали синепалого».

«Мы почти каждый день слышим, как на одном или другом предприятии кого-то ловят на воровстве. Но после отбытия срока эти хапуги возвращаются на руководящие должности».

«Кто ответит за безопасность белорусов? Если заместитель министра энергетики Михадюк брал взятки, то какова вероятность, что другие ключевые фигуры в управлении БелАЭС не замешаны в коррупции?»

«Неудивительно, что АЭС больше времени находится на ремонте, чем работает. И что будет с Михадюком? Его пожурят и на новое выгодное место посадят. Вся белорусская «знать» — взяточники и воры».

«Министр брал взятки, а сам Лукашенко ни копейки из казны не взял? Смех!»

«Почему только заместители взяточники? Возможно, они и существуют, чтобы быть «крайними».

«Раньше говорили: если не работаешь сам, работает зам, и наоборот. А теперь: если не сядешь сам, сядет зам».

«Остается только догадываться, какое качество было при выполнении строительных работ этой станции. Зато понятно, почему было так много несчастных случаев».

«И это снова может привести к техногенной катастрофе в Беларуси. И куда все смотрят? Просто позор».

«Типа они первый год таким занимаются... По телевизору покажут борьбу с коррупцией, и все, будут жить, как и жили».

«А ничего, что все они заканчивают Академию управления при Лукашенко? Может, ось зла там?»

«Из одного «гнезда» птенцы. Было у кого «учиться».

«Таких, как Михадюк, больше половины чиновников: они не боятся, знают, что Лукашенко помилует. Нужно сделать, как в Китае, иначе мы разложимся морально».

«Не надейтесь на громкие суды. Не будет их. Они умеют только стариков «громко» сажать за якобы «оскорбление» его «высочества».

«Пошли чистки! В карманах простых белорусов пусто, вот и пошли трясти своих, у кого пока что густо».

«Весь этот цирк с якобы разоблачениями — для отвода глаз от каких-то очень серьезных проблем в стране».

«Видно, дела совсем плохи, если начали трясти даже этих. Столько лет брали — и ничего, а тут бюджет голый — надо делиться!»

«Меня смущает то, что только заместители виноваты, а выше рангом ни при чем? Тогда зачем такие министры, не знающие о «работе» таких замов? Не верю в невиновность вышестоящих».

«Если всех тряхнуть, придется строить отдельные тюрьмы для чиновников. Воруют все, что можно. Развели псарню».