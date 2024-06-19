закрыть
19 июня 2024, среда, 16:30
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Армянский футбольный клуб отказался ехать в Беларусь

  • 19.06.2024, 16:07
  • 1,520
Армянский футбольный клуб отказался ехать в Беларусь

На любых условиях.

Минское «Динамо» хотело провести свой домашний матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Пюника» в Минске. Как пишет «Трибуна», клуб выходил с таким предложением на «Пюник».

Армянская сторона отказывается от игры в Беларуси на любых условиях. Окончательная информация о месте проведения встречи появится до 21 июня.

Напомним, что с марта 2022-го все клубы и сборные Беларуси могут проводить домашние матчи исключительно на нейтральной территории и без зрителей на трибунах. Такое решение принято из-за войны в Украине, которую с 24 февраля 2022 года продолжает Россия с использованием территории Беларуси.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Беларусь нужна НАТО
Беларусь нужна НАТО Андрей Санников
Беларусь в НАТО — ключ к безопасности Европы
Беларусь в НАТО — ключ к безопасности Европы Юрий Фельштинский
Запад поднимает ставки
Запад поднимает ставки Виталий Портников
Пример Эстонии: почему нейтралитет — не для Беларуси
Пример Эстонии: почему нейтралитет — не для Беларуси Сильвер Лойт