Армянский футбольный клуб отказался ехать в Беларусь 19.06.2024, 16:07

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На любых условиях.

Минское «Динамо» хотело провести свой домашний матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Пюника» в Минске. Как пишет «Трибуна», клуб выходил с таким предложением на «Пюник».

Армянская сторона отказывается от игры в Беларуси на любых условиях. Окончательная информация о месте проведения встречи появится до 21 июня.

Напомним, что с марта 2022-го все клубы и сборные Беларуси могут проводить домашние матчи исключительно на нейтральной территории и без зрителей на трибунах. Такое решение принято из-за войны в Украине, которую с 24 февраля 2022 года продолжает Россия с использованием территории Беларуси.