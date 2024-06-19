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В Беларуси на завтра объявлен оранжевый уровень опасности

  • 19.06.2024, 16:22
В Беларуси на завтра объявлен оранжевый уровень опасности
Фото: charter97.org

Будут грозы и ливни.

В четверг, 20 июня, в Беларуси снова объявлен оранжевый уровень опасности. В нашей стране будут грозы, ливни, сильный ветер, вдобавок резко похолодает, рассказали в Белгидромете.

20 июня (четверг) во многих районах республики ожидается усиление северо-западного ветра порывами 15−20 м/с, ночью и утром на большей части территории страны — грозы, по юго-восточной половине — сильные дожди.

«Резкое изменение погодных условий, похолодает: в дневные часы максимальная температура воздуха по стране составит +17…23°С», — рассказали синоптики.

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