В Беларуси на завтра объявлен оранжевый уровень опасности
- 19.06.2024, 16:22
Будут грозы и ливни.
В четверг, 20 июня, в Беларуси снова объявлен оранжевый уровень опасности. В нашей стране будут грозы, ливни, сильный ветер, вдобавок резко похолодает, рассказали в Белгидромете.
20 июня (четверг) во многих районах республики ожидается усиление северо-западного ветра порывами 15−20 м/с, ночью и утром на большей части территории страны — грозы, по юго-восточной половине — сильные дожди.
«Резкое изменение погодных условий, похолодает: в дневные часы максимальная температура воздуха по стране составит +17…23°С», — рассказали синоптики.