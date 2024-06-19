Леонид Невзлин: Пригожин прослушивал Кремль 19.06.2024, 16:25

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Леонид Невзлин

И собирал компромат.

23 июня исполнится год с начала мятежа главы ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина. Спустя два месяца после него самолет с бунтовщиком взорвали.

Известный общественный деятель и бизнесмен Леонид Невзлин в Telegram рассказал о подробностях мятежа:

— Мой источник в ФСО прояснил для меня картину, рассказав о недостающем элементе этой кровавой головоломки.

В непосредственной близости от Кремля летом 2022 года пригожинские специалисты установили мощную систему прослушки. Средние торговые ряды, большой исторический квартал, выходят фасадом на Кремль, его корпуса реставрировала (как оказалось, очень дальновидно) структура Пригожина. Так что с доступом к помещению с целью установки прослушки у Пригожина проблем не было. Это было высокоточное оборудование, суперпрофессиональное, как и многое, что умел Пригожин. Тут надо отдать ему должное.

Среди объектов прослушки, как пишет Леонид Невзлин, были помещения Администрации Путина внутри Кремля:

— Пригожин собирал компромат на действительно ненавистных ему врагов и — по его понятиям — изменников родины. А понятия у Пригожина — да, дьявола, бандита и убийцы, но и искреннего патриота — были очень конкретные. Я уже писал о борьбе и открытой, и непубличной Пригожина с ворами вроде Тимура Иванова в системе Минобороны. Уже к лету 2022 года у Пригожина сложилось четкое представление о том, что войну надо прекращать на приемлемых для РФ условиях. Параллельно, как мы помним, в тот момент все больше возрастало его влияние и публичная активность.

Пригожин, по словам Невзлина, готовился к перевороту заранее:

— Никакой указ Шойгу о контрактах для вагнеровцев не вывел бы его из себя до такой степени, чтобы он пошел в поход на Москву, не такой он был человек. Он был умен, рассчетлив и хладнокровен. Но ему не хватило времени.

По свидетельству моего источника в ФСО, в июне 2023 года (за несколько дней до мятежа) конспиративное помещение было раскрыто. В ходе обыска нашли огромное количество накопленных за год материалов. Нагрянувшие со шмоном оставили Евгению Пригожину однозначное послание: свежеотрубленную свиную голову. Он посмел прослушивать Кремль, доказательства — на радость партии войны Ковальчука и Ротенберга, продажного Шойгу и прочих членов мафии — были добыты. С этого момента никаких шансов на хорошо подготовленный бунт у Евгения Пригожина уже не осталось, пришлось действовать по ситуации.