Белорус выиграл новую Toyota в налоговой лотерее в Польше 3 19.06.2024, 16:43

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О победе мужчина узнал в день рождения дочери.

Белорус Денис Бернацкий стал победителем налоговой лотереи в Гданьске. Ему достался гибридный автомобиль Toyota Yaris 2024 года выпуска. Известие о призе белорус получил в день рождения дочери, пишет MOST.

Некоторые города Польши проводят лотереи PIT. В розыгрышах вправе участвовать плательщики подоходного налога (PIT), зарегистрированные в конкретном городе. Так городские власти стимулируют граждан Польши и иностранцев уплачивать там налоги.

Денис с женой Юлией и детьми переехали в Гданьск два года назад из Минска. Денис удаленно работает программистом в американской компании, Юлия — тоже специалист IT-сферы.

У себя в сторис в Instagram Денис написал, что узнал о лотерее из рекламы — такие висели повсюду. Мужчина заинтересовался, прочел регламент и убедился, что иностранцы тоже могут участвовать в розыгрыше. Мужчина зарегистрировал и себя, и жену (супруги подали совместную налоговую декларацию за 2023 год).

На новой машине — в новый дом

О победе белорус узнал в день рождения дочери — ей исполнилось два года. Денис признается, что когда позвонила «та пани», не сразу понял, о чем идет речь: польский он еще освоил не в совершенстве. А поняв, что та говорит о лотерее PIT, решил зайти на сайт и на всякий случай проверить. Так он убедился, что действительно выиграл Toyota.

Кроме того, городские власти покрыли пакет автострахования, а также затраты на регистрацию автомобиля и уплату налога на победу. Автомобиль стоит почти 106 тыс. злотых (около 26 тысяч долларов).

Денис рассказал, что первым местом, куда отправится на новом автомобиле, будет Бояно — пригород Гдыни, где семья купила дом и теперь будет его обустраивать.

Завистников единицы

После объявления победителя в сети стали появляться не только поздравления, но и неодобрительные комментарии: некоторые недовольны, что приз от города получил иностранец. Однако Денис считает, что это единичные завистники, которые есть в любом обществе, и в общей массе их доля очень невелика.

Всего в лотерее PIT в Гданьске в этом году приняло участие 25 тыс. человек. Помимо главного приза, город разыграл также 15 туристических велосипедов Indiana X-Road 3.0.