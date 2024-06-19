В получасе езды от Минска продается душевная дача с баней 19.06.2024, 17:07

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В доме есть все удобства, а стоит он меньше однушки.

Если бездушные постройки из стекла и бетона — не то, чего бы вы хотели, то Realt предлагает присмотреться к уютной даче, оформленной в лучших традициях дачной эстетики прошлого. Деревянный дом, который сейчас продается, находится в получасе езды от Минска, рядом с лесом. Тут есть и баня, и бассейн, и печка, и колодец. А стоит дача дешевле однушки в столице.

Расположена дача в живописном месте — садовом товариществе «Холмогорье». СТ находится в 30 минутах езды от МКАД в Молодечненском направлении (47 км от МКАД). В 15 минутах ходьбы от дачи проходят электрички — поселок располагается между ж/д станциями «Бояры» и «Лоси».

Этот уютный дом − сруб из бревна. В нем два этажа. Все помещения внутри обшиты вагонкой.

Постройка состоит из просторной кухни и трех отдельных комнат. Общая площадь дома составляет 113 квадратных метров.

Отапливается сруб печкой-камином.

Туалет и душевая также находятся в доме. Здесь же можно найти сауну с хорошим паром. Прямо в доме есть и свой бассейн.

Получается, что помимо крепкого дома, где есть все необходимое для проживания и отдыха, покупатель дополнительно получит баню с бассейном, отдельно стоящую летнюю кухню с зоной барбекю, две беседки, зону отдыха, колодец с чистой питьевой водой и парковку на три авто.

К дому примыкает ровный участок площадью 7 соток. Также в придачу к даче идет сад на 60 плодовых деревьев.

Отмечается, что дом стоит на тупиковой улице с выходом в лес с грибами и ягодами. Туда с участка ведет калитка.

К товариществу ведет хорошая асфальтированная дорога. Два раза в неделю в СТ приезжает автолавка, а в соседней деревне работает стационарный магазин.

Стоимость дачи — 35 тысяч долларов.