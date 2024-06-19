Ложь для дураков 3 Андрей Зубов

19.06.2024, 17:25

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Андрей Зубов

Народ России утонул в чучхе.

Визит Путина в Пхеньян. Объятия с Ким Чен Ыном, одним из самых ужасных и отвратительных диктаторов, известных Истории. Заверения во взаимной дружбе до гроба…

Чекистский московский режим еще раз наглядно для всего мира показал свою суть. Конституция, выборы, гражданские права? В России их ровно столько же, сколько в Северной Корее. Это надо сознавать ясно. У Кима — его идиотский Чучхе, у Путина — его национальное величие. И то, и другое — ложь для дураков.

Северную Корею довели до нынешнего позора три поколения Кимов. Россию довели сами россияне. Горбачев дал шанс. Ельцин не мешал становиться гражданами, хотя и не помогал особо. Россияне не воспользовались. И теперь российский народ в чучхе с ног до головы. И элита, и миллиардеры, и генералы, и писатели с учеными.

Не стройте иллюзий, дорогие друзья. Россияне сейчас именно то, что явила дружба тиранов. Несмотря на все московские рестораны и сочинские курорты, народ России утонул в зловонном чучхе. Россияне сами избрали этот путь, не пожелав в 1990—2000-е избавляться от советчины. Смогут ли пожелать после Путина — это зависит только от их самих. Но цена политического равнодушия и гражданской бесчувствия нам сейчас известна — война со всем миром вовне и чучхе внутри. Нравится? Смогли повторить?

Андрей Зубов, «Фейсбук»