На Харьковщине российские солдаты сдались в плен ВСУ
- 19.06.2024, 17:23
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И рассказали кое-что интересное.
В районе Липцев на Харьковщине воины 3-го батальона оперативного назначения бригады «Спартан» взяли в плен трех российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии.
Военные РФ заблудились на местности и попали на позиции Сил обороны Украины.
В плену они рассказали, что на территории Украины находятся всего неделю. Это двое военнослужащих 7-го отдельного мотострелкового полка и еще один 79-й отдельной мотострелковой бригады.
«Все трое захваченных - военнослужащие контрактной службы и находятся в армии РФ менее года. Один из оккупантов рассказал, что по состоянию здоровья даже не проходил какую-либо подготовку перед перемещением в зону боевых действий. По словам пленных, основной мотивацией для них идти воевать против Украины было исключительно денежное обеспечение», - говорится в сообщении.