Камни с неба 3 Алексей Голобуцкий

2.06.2024, 19:12

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Алексей Голобуцкий

Осуществилась мечта «любителей России» в Крыму.

В оккупированном Крыму все чаще выпадают «камни с неба», к которым так стремились предатели в начале аннексии. Камни, в виде дронов, направляет украинская Служба Безопасности. И приносят эти «камни» России ущерб на сотни миллионов долларов.

На днях у россиян стало меньше на еще один модернизированный комплекс «Небо-У» стоимостью 100 миллионов долларов, который помогал врагу выявлять украинские средства поражения в оккупированном Крыму. Кроме того, СБУ совместно с силами обороны провели операцию по уничтожению логистики, которая обеспечивает жизнедеятельность российских войск в Крыму. Был нанесен комплексный удар по подстанциям и сетям электроснабжения, а также запасам светлых нефтепродуктов в Краснодарском крае РФ. Дроны поразили электроподстанции, поставляющие электроэнергию непосредственно на Крымский полуостров и в акваторию Керченского пролива, включая порты. Этой же ночью прилетело по перевалочной нефтебазе в морском порту «Кавказ». Из нее светлые нефтепродукты шли в Крым. После эффективной отработки, вспыхнул масштабный пожар, который был виден даже со спутника.

«Камни» по маркировке «привет от СБУ» уже вызвали в Крыму не одну панику. Удары по Крымскому мосту, кораблям ЧФ РФ, аэродромам и т.д. Важно, что удары по логистике врага не позволяют россиянам использовать Крым как тыловой логистический центр. Такие удары влияют и на поставки фронтовых сил врага.

Но еще важнее было поражение РЛС, потому что это не только нанесение значительных материальных потерь Кремлю, но и операция, которая оказывает влияние на весь ход боевых действий на значительных участках фронта. Теперь у врага стало меньше возможностей обнаруживать воздушные цели. Что, в свою очередь, поможет украинским войскам запускать беспилотники и более качественно использовать армейскую авиацию на участке фронта, за которую отвечал данный РЛС. Кроме того, поражение такого комплекса позволяет украинской армии более эффективно атаковать российские цели непосредственно в оккупированном Крыму.

Отмечу, что это уже третий комплекс Небо-У, который ликвидировали дроны СБУ. Первый был уничтожен в Белгородской области РФ, второй в середине апреля в Брянской. Важно, что поражение дорогостоящей российской техники было произведено дронами, разработанными в самой Службе. Причем стоимость этих дронов в сотни раз меньше стоимости вражеской РЛС. Впрочем, кто в Крыму считает стоимость «камней с неба»? А они на головы российских коллаборантов, вероятно, упадут еще не раз.

Алексей Голобуцкий, Facebook