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Армения проигнорирует очередную сходку ОДКБ

  • 20.06.2024, 5:31
Армения проигнорирует очередную сходку ОДКБ

В феврале Ереван приостановил участие в контролируемом РФ военном альянсе.

Армения не будет участвовать в заседании Совета министров иностранных дел де-факто контролируемой Россией Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) 21 июня.

Об этом пресс-секретарь армянского МИД Ани Бадалян сообщила в комментарии агентству Armenpress.

По ее словам, министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян не примет участия в заседании Совета глав МИД государств ОДКБ, которое состоится 21 июня в столице Казахстана Алматы.

Это не первый случай, когда Ереван игнорирует заседание контролируемого Россией военного альянса.

В феврале премьер Армении Никол Пашинян заявил, что его страна приостановила участие в ОДКБ, а в начале мая армянская сторона заявила, что в дальнейшем не будет участвовать в финансировании деятельности организации.

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