Выглядит больным: аналитик ЦРУ оценила состояние здоровья Ким Чен Ына 2 20.06.2024, 7:35

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Ситуация ухудшилась.

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын набрал вес и возникают подозрения, что с его здоровьем не все в порядке. Во время предыдущих появлений на публике он «выглядел лучше». Зато во время визита президента РФ Владимира Путина, который состоялся 18-19 июня, появились определенные признаки болезни. О состоянии здоровья главы Северной Кореи экс-аналитик ЦРУ по вопросам КНДР Сью Ми Терри рассказала в эфире CNN.

Сью Ми Терри посетила студию телеканала и высказала свое мнение относительно Ким Чен Ына, который приветствовал прилет Путина в Пхеньян 18 июня. Она объяснила, что во время встречи с тогдашним президентом США Дональдом Трампом 30 июня 2019 года кореец выглядел более здоровым. Спустя пять лет он набрал вес и, по ее мнению, с его здоровьем не все в порядке.

«Моя первая реакция, когда я посмотрела на Ким Чен Ына, была: «Ох, он не слишком хорош». Было время, когда он немного похудел и выглядел лучше. Поэтому моя первоначальная реакция была такой, что он не выглядел здоровым, потому что мы всегда отслеживаем его здоровье», — сказала аналитик.

Кроме того, экс-сотрудница ЦРУ предлагала обратить внимание на то, как выглядели улицы Пхеньяна во время визита главы РФ. Обычно, там нет стольких освещенных дорог и домов. Однако теперь город сиял и был украшен баннерами с изображениями российского президента. По словам Сью Ми Терри, это показало, как КНДР пытается выглядетьнормальной страной, которая принимает важного мирового политика.

«В северокорейских зданиях уже горит свет, не так ли? Можно было бы ожидать, что он выключен, но все же он включен, чтобы показать, что это большой оживленный город. Для Ким Чен Ына визит Путина является большим делом. Это делает его страну похожей на нормальную страну, он нормальный лидер нормальной страны. Поэтому для него это очень большое дело», — прозвучало в эфире.