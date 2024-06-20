Пхеньян опубликовал пункты договора между КНДР и РФ 2 20.06.2024, 7:52

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Что предусматривает «стратегический союз»?

По информации Корейского центрального информационного агентства, договор РФ и КНДР о всеобъемлющем стратегическом партнерстве предусматривает «немедленное» оказание взаимной помощи в случае агрессии против одной из стран.

Об этом сообщает ТАСС.

Пока непонятно, корейское агентство опубликовало отдельные пункты или полный текст. Приводим их в переводе ТАСС:

Немедленное оказание взаимной помощи в случае агрессии против одной из стран;

При угрозе агрессии страны согласуют меры координации позиций, обеспечат сотрудничество в устранении угрозы;

Москва и Пхеньян обязуются не вступать с третьими странами в соглашения, которые могут нести угрозу суверенитету и безопасности двух стран;

РФ и КНДР стремятся увеличить объемы двусторонней торговли и создать благоприятные условия для экономического сотрудничества;

Москва и Пхеньян условились развивать отношения в сфере космоса, мирного атома, ИИ и ИТ;

Страны активизируют сотрудничество в сфере СМИ для противодействия недостоверной информации и информационным провокациям;

РФ и КНДР создадут систему принятия мер для укрепления оборонного потенциала с целью предотвращения войны, обеспечения мира;

Договор о стратегическом партнерстве РФ и КНДР носит бессрочный характер.

Во вторник, 18 июня, российский диктатор Владимир Путин прибыл с визитом в столицу КНДР Пхеньян.

В Пхеньяне Путин и северокорейский диктатор Ким Чен Ын подписали договор о стратегическом партнерстве, который, по словам российского диктатора, предусматривает в том числе предоставление взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников этого договора. Текст документа в тот момент не был опубликован.