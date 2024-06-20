Путин тайно передал Китаю часть российской границы 3 20.06.2024, 8:00

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Эксперт раскрыл последствия.

Россия передаст Китаю пограничную реку Туманная, чтобы Пекин получил доступ к Японскому морю.

Почему Путин тихо передал Китаю часть территории РФ, пока все смотрели его визит в Северную Корею, эксклюзивно TSN рассказал политолог Вадим Денисенко.

«У нас все говорят об этом договоре всеобъемлющей дружбы и пугают миллионом корейцев, а параллельно надо понимать, что произошла очень тихо передача части по существу российской границы Китая. И Китай получил фактически прямой выход через российско-северокорейскую границу к Японскому морю. Через реку, которая называется в российской транскрипции «Туманная», – говорит политолог.

Эксперт отметил, что сейчас все действия Путина на Дальнем Востоке следует рассматривать с точки зрения двух моментов.

«Первое, это попытка поиска того или иного оборудования, которое будет позволять продолжать войну. С другой стороны это создание точек напряжения, которые позволяли бы потом вести или другие торги с Китайской народной республикой, чтобы не впадать в еще большую политическую зависимость от Китая в целом спектре вопросов», – объяснил Денисенко.

Как передает издание The Moscow Times, река Туманная, протекающая границей КНР и Северной Кореи, а затем границей РФ и КНДР, находится на землях, которые к середине XIX века принадлежали Китаю. Сейчас китайские корабли могут перемещаться по реке только к селу Фанчуань и не имеют доступа к низовьям — 15-километровому участку, который позволяет выйти в море.

Передача реки обсуждалась на майских переговорах в Пекине президента Владимира Путина и главы КНР Си Цзиньпина, отмечает Nikkei. В официальное заявление по итогам визита был включен пункт об участии РФ и Китая в «конструктивном диалоге» с Северной Кореей по реке Туманная. Проходу китайских кораблей мешает «Мост Дружбы», возведенный на границе РФ и КНДР еще при СССР.

Китай рассматривает возможность расширения Туманной в ее нижнем течении и сноса моста. Ранее Россия не поддерживала эту инициативу Китая, опасаясь, что Пекин таким образом увеличит свое влияние в Северо-Восточной Азии. Однако на фоне санкций, введенных против РФ за вторжение в Украину, Москва становится все более зависимой от китайской стороны.

В то же время российско-китайские переговоры по реке Туманная вызывают обеспокоенность в Японии.