Многодетная гомельчанка собиралась в США к Мэрилину Мэнсону 20.06.2024, 8:23

Она продала квартиру и пять лет прятала детей от соцслужб.

Многолетняя гомельчанка стала жертвой мошенника, который представился известным рок-музыкантом и пообещал перевезти к себе в США всю ее семью. Женщина продала квартиру, забрала детей из всех учреждений и пять лет прятала их от соцслужб в съемном жилье. Одна из девочек, страдавшая сахарным диабетом, умерла прямо там из-за отсутствия лечения — на мать завели уголовное дело. Подробности истории о «потерянной» семье стали известны из сюжета «Беларусь 4 Гомель».

Многодетная гомельчанка Анастасия переписывалась с якобы американцем, который назвался известным рок-музыкантом Мэрилином Мэнсоном. В переписке «рокер» пообещал женщине забрать ее вместе с детьми к себе в США. Анастасия восприняла это как знак свыше — чтобы собрать средства на переезд, она продала квартиру. Деньги «американец» посоветовал перевести ему на счет, чтобы не возникло проблем с оплатой и перелетом.

После этого «Мэнсон» охладел к идее принять у себя многодетную семью из Гомеля и всячески оттягивал момент встречи. Анастасии пришлось прописать детей у бабушки в Бобовичах и снять квартиру. В итоге даже спустя пять лет семейство в США так и не попало.

Сын и дочь Анастасии учились в одной из гомельских школ. Как рассказали в администрации учебного заведения, женщина забрала оттуда детей вместе с документами в декабре 2018 года — она объяснила, что семья переезжает на ПМЖ в Соединенные Штаты. В словах гомельчанки никто не усомнился.

Что происходило дальше, неизвестно, однако история имела трагический финал: уже в 2024 году в квартире, которую снимала Анастасия, был обнаружен труп ее младшей дочери — 11-летней Софии.

Выяснилось, что девочка умерла от сахарного диабета первого типа — из-за отсутствия должной медпомощи болезнь охватила Софию буквально за две недели и не оставила ей шанса. Анастасия пыталась лечить дочь самостоятельно — подбирала и покупала лекарства в аптеке, но из-за того, что она не знала диагноза, все было тщетно. Если бы в ситуацию вовремя вмешались медики, ребенка удалось бы спасти.

Другие дети были истощены из-за недоедания и не получали должного воспитания и ухода. У средней дочери Дарьи имелось хроническое заболевание. В 2017 году ребенку была оформлена инвалидность и рекомендовано наблюдение у врача в течение пяти лет, но мать не выполнила рекомендации. Кроме того, в ходе проверки выяснилось, что квартира находилась в антисанитарных условиях.

Семья состояла на учете у соцслужб как многодетная, но при переезде из одного района города в другой никто не передавал информацию о ней в другие ведомства. Более того, в документах значилось, что гомельчане уже покинули Беларусь. Время от времени по месту их прописки приходили комиссии с проверками, однако Анастасия с детьми там уже не появлялись. Между тем старший сын женщины стал совершеннолетним и подлежал учету в военкомат, но его также не искали и даже не проверяли по базам данных.

Анастасия давно развелась с мужем, они с детьми жили на алименты и выплаты по инвалидности. За все пять лет они только несколько раз выходили погулять в парк, а остальное время сидели в квартире. Мать внушала детям, что все они скоро обязательно переедут в Америку. Те ей верили.

У старшей дочери женщины 9 классов образования, сын экстерном сдал экзамены и сейчас пытается поступить в колледж, а Дарья находится в приюте.

На Анастасию завели уголовное дело, решается вопрос о лишении ее родительских прав. А чиновников, которые не интересовались жизнью семьи, привлекли к дисциплинарной ответственности.