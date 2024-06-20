Путин может и не успеть Александр Невзоров

20.06.2024, 8:43

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Диктатура быстро «склеивает ласты».

Удастся ли довести русских примерно до такой кондиции?

Придется.

Для Путина это вопрос жизни и смерти.

Впрочем, это не так уж сложно сделать с любым народом, а русские в этом смысле вообще являются благодатнейшим материалом.

Для приведения масс в северокорейское состояние нужны: стадность, внушаемость, трусость и невежество.

В России все это - в ассортименте.

Но только покорности и невежества для полноценной и устойчивой диктатуры мало.

Нужна любовь.

Примерно такая, как на видео, зафиксировавшее чувства граждан Северной Кореи на похоронах Ким Чен Ира.

Опыт такой любви у РФ имеется (Сталин), но механизмы ее возбуждения подзаржавели.

Их надо срочно приводить в порядок.

Для этого требуется время.

А процесс внутреннего некролиза всех органов государства идет быстрее, чем предполагалось. Путин может и не успеть.

Дело в том, что диктатура - очень сложный строй. Поддержание ее в «качестве» - процесс трудоемкий и дорогой.

Любовь - компонент столь же важный, как лютое насилие. Без обожания лидера диктатура быстро «склеивает ласты» и рассыпается.

Все эти люди на видео могли бы быть нормальными, здравыми, критичными, насмешливыми. Они такие же люди, как и все остальные. Никакой «северокорейской породы людей» не существует.

Все они могли бы писать книжки, мотаться по миру, богатеть, добреть и презирать пещерность КНДР.

Но….есть простые технологии доведения их до состояния истеричного скота.

Александр Невзоров, «Телеграм»