Путин может и не успеть
- Александр Невзоров
- 20.06.2024, 8:43
- 7,070
Диктатура быстро «склеивает ласты».
Удастся ли довести русских примерно до такой кондиции?
Придется.
Для Путина это вопрос жизни и смерти.
Впрочем, это не так уж сложно сделать с любым народом, а русские в этом смысле вообще являются благодатнейшим материалом.
Для приведения масс в северокорейское состояние нужны: стадность, внушаемость, трусость и невежество.
В России все это - в ассортименте.
Но только покорности и невежества для полноценной и устойчивой диктатуры мало.
Нужна любовь.
Примерно такая, как на видео, зафиксировавшее чувства граждан Северной Кореи на похоронах Ким Чен Ира.
Опыт такой любви у РФ имеется (Сталин), но механизмы ее возбуждения подзаржавели.
Их надо срочно приводить в порядок.
Для этого требуется время.
А процесс внутреннего некролиза всех органов государства идет быстрее, чем предполагалось. Путин может и не успеть.
Дело в том, что диктатура - очень сложный строй. Поддержание ее в «качестве» - процесс трудоемкий и дорогой.
Любовь - компонент столь же важный, как лютое насилие. Без обожания лидера диктатура быстро «склеивает ласты» и рассыпается.
Все эти люди на видео могли бы быть нормальными, здравыми, критичными, насмешливыми. Они такие же люди, как и все остальные. Никакой «северокорейской породы людей» не существует.
Все они могли бы писать книжки, мотаться по миру, богатеть, добреть и презирать пещерность КНДР.
Но….есть простые технологии доведения их до состояния истеричного скота.
Александр Невзоров, «Телеграм»