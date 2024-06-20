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В Беларусь среди ночи прилетел премьер малоизвестной африканской страны

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  • 20.06.2024, 9:01
  • 6,002
В Беларусь среди ночи прилетел премьер малоизвестной африканской страны

Дипломатические отношения были установлены буквально на днях.

Премьер-министр Эсватини Рассел Ммисо Дламини прилетел в Минск. Его визит был анонсирован недавно Министерством иностранных дел.

Дламини прилетел после полуночи. Его встретил заместитель министра иностранных дел Евгений Шестаков.

Беларусь и Королевство Эсватини установили дипломатические отношения на днях. Соответствующее совместное коммюнике было подписано 4 июня 2024 года в Претории.

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