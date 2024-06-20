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«Динамо» Минск сделало наглое предложение сопернику по Лиге чемпионов

  • 20.06.2024, 9:21
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«Динамо» Минск сделало наглое предложение сопернику по Лиге чемпионов

Ответ был предсказуемым.

Соперником минского «Динамо» в первом раунде квалификации Лиги чемпионов сезона-2024/25 будет ереванский «Пюник», который в прошлом сезоне выиграл первенство Армении. Поединок пройдет на фоне политической ссоры официального Минска и Еревана, пишет «Трибуна».

После полномасштабного вторжения России в Украину с использованием территории Беларуси белорусские сборные и клубы в результате санкций УЕФА вынуждены проводить матчи на нейтральной территории (Сербия, Венгрия).

Тем не менее представители «Динамо» предложили «Пюнику» провести один из матчей в Минске, но соперник ответил отказом.

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