«Посмотрите, какие очереди стоят за апостилем» 20.06.2024, 9:26

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Предприниматель не оставил шансов для Лукашенко.

Удастся ли властям решить проблему дефицита кадров за счет создания привлекательных условий для работающих пенсионеров, и почему белорусы не работают как китайцы – «Филин» обсудил с предпринимателем Николаем Лысенковым.

На встрече с главой провластной ФПБ Юрием Сенько в среду Лукашенко обсуждал работу пенсионеров, которые вышли на пенсию. В частности, новация связана с индивидуальным коэффициентом заработка (ИКЗ), поскольку сейчас для работающих пенсионеров сверх ИКЗ 1,3 пенсия не выплачивается

Николай Лысенков напомнил «Филину», для чего вводился этот коэффициент для пенсионеров.

— Новые рабочие места в стране не создавались, молодежи надо было где-то работать. Для того, чтобы пенсионеров подвинуть, и молодежь не уезжала из страны, десять лет назад ввели эти коэффициенты, чтобы на пенсии было невыгодно работать

Сейчас в стране четвертый год идет колоссальный отток кадров. Люди уезжают по разным причинам — политическим, экономическим. В стране нет достойной работы. Люди едут в ту же Польшу, даже простые рабочие, и там зарплата и уровень жизни в разы выше. Мы видим уже не первый год дефицит кадров — цифры уже шестизначные.

Сейчас власти отматывают назад для того, чтобы хоть пенсионеры вышли на работу. Если их не привлечь, экономика полетит вниз, но даже при этой мере она будет катиться.

Почему люди уезжают? Потому что ввели санкции в отношении страны, а это сделали по политическим причинам. Пока не будет политических изменений, не будет и экономических. Соответственно, отток кадров продолжится.

Наша молодежь уезжает за границу учиться, потому что не видит на родине перспектив. Посмотрите, какие очереди стоят за апостилем. А это будущие кадры, которые через пять лет могли бы включиться в работу и развивать нашу экономику.

Но они уезжают за рубеж и, скорее всего, там и останутся работать.

В экономическом плане Беларусь — беднейшая в регионе. Все наши соседи лучше нас выглядят. Та же Украина в состоянии войны с Россией больше 10 лет, и у нее экономические показатели не хуже, чем у нас.

Николай Лысенков сомневается, что много пенсионеров придут на работу на промышленные предприятия именно потому, что ввели изменения, связанные с индивидуальным коэффициентом заработка.

— Возможно, кто-то не уйдет на пенсию, а продолжит работать. Но это будут единицы, а не сотни тысяч, которые необходимы. Проблему это не решит.

— Лукашенко привел в пример китайцев, заявив, что наши так не работают и, наверное, не будут работать. По его словам. «если бы мы близко были к работе и объемам, которые выполняют китайские рабочие, мы бы в несколько раз богаче были». Справедливо ли это утверждение?

— Считаю, что это просто оправдание своих ошибок. Загубили экономику и сейчас пытаемся чем-то оправдать. Когда страна не развивается, нет технического прогресса, тогда нужны рабы.

Сейчас власти смотрят в том же направлении, как и Россия, то есть нам технологии не надо, давайте пусть люди вручную работают.

На Западе уже уходят от восьмичасового рабочего дня, стремятся делать 6-7-часовой. А мы — беднейшая страна в регионе — и поэтому нам нужен ручной труд и желательно бесплатный.

Нужны простые работяги, которые бесплатно будут работать. Им нельзя никуда выезжать, только строить свое будущее на месте в тех условиях, которые есть. Для нашей власти только такой выход из ситуации.

Считаю, что надо не на китайцев равняться, а на немцев, англичан, поляков. 30 лет назад Польша экономически жила хуже нас. Сейчас в Польше до сих пор в обороте купюры 1994 года. Как были 100 злотых 30 лет назад, так и остались.

Польша нас перегнала, и сейчас чтобы выжить, беларусы ездят на заработки в Польшу — чернорабочими, клубнику собирать…

Давайте еще на Северную Корею будем равняться и смотреть, как там люди работают.