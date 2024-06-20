«Все настолько плохо, что хочется собрать вещи и уйти домой» 20.06.2024, 9:41

Жительница Слуцка показала «ремонт» в детском отделении районной больницы.

Случчанка Мария обратила внимание на удручающее состояние интерьеров в детском отделении Слуцкой центральной районной больницы (ЦРБ). Девушка надеется, что это каким-то образом ускорит решение проблемы, пишет портал SlutskGorod.

«Лежим с младшим ребенком в детском отделении. Когда я зашла в палату, я вернулась на 10 лет назад, когда лежала со старшим. Я и подумать не могла, что ремонт в отделении не делали уже много лет. Все до такой степени страшно, сказать, что я в шоке… Просто нет слов. Это отделение для детей, но все настолько плохо, что хочется собрать вещи и уйти домой, но я понимаю: нужно лечить ребенка», — написала Мария.

При этом она поблагодарила всех сотрудников отделения, начиная от санитарных работников и заканчивая врачами, за «очень хорошее отношение».

«Инфекционное отделение отремонтировали, но почему до этого времени детское отделение в таком состоянии?» — задается вопросом Мария.

Как выяснил портал, в руководстве больницы знают о ситуации в детском отделении, но к этому вопросу планируют приступить позже. Сейчас там заняты ремонтом кровли бывшего педиатрического отделения, по которому уже проведены торги и начинаются работы.