ВСУ разбили бронегруппу россиян на Северском направлении 20.06.2024, 9:48

Оккупанты пошли на штурм при поддержке техники, но просчитались.

Украинские пограничники отбили штурм россиян на Северском направлении. Оккупанты наступали при поддержке танка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

«Бронегруппа противника при поддержке танка и двух боевых машин пехоты двигалась в сторону наших позиций», - рассказали пограничники.

Противотанкисты пограничной бригады «Месть» расчетом ПТРК «Корсар» уничтожили две вражеских БМП, а подразделение Вооруженных сил подвело танк оккупантов.

«Благодаря слаженным действиям Сил обороны атака врага отбита, семь оккупантов ликвидированы, один получил тяжелые ранения», - добавили в ГПСУ.