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ВСУ разбили бронегруппу россиян на Северском направлении

  • 20.06.2024, 9:48
ВСУ разбили бронегруппу россиян на Северском направлении

Оккупанты пошли на штурм при поддержке техники, но просчитались.

Украинские пограничники отбили штурм россиян на Северском направлении. Оккупанты наступали при поддержке танка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

«Бронегруппа противника при поддержке танка и двух боевых машин пехоты двигалась в сторону наших позиций», - рассказали пограничники.

Противотанкисты пограничной бригады «Месть» расчетом ПТРК «Корсар» уничтожили две вражеских БМП, а подразделение Вооруженных сил подвело танк оккупантов.

«Благодаря слаженным действиям Сил обороны атака врага отбита, семь оккупантов ликвидированы, один получил тяжелые ранения», - добавили в ГПСУ.

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