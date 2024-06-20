В Новой Боровой стартуют продажи квартир в новом доме арт-квартала 20.06.2024, 9:50

Сколько стоит «квадрат»?

В Новой Боровой стартуют продажи квартир в доме 1.2 по генплану. Он войдет в группу «Кубизм» в современном арт-квартале, который сейчас возводит «А-100 Девелопмент», пишет myfin.by.

В новом доме будут представлены квартиры площадью от 33 до 81 м кв. Все они в евроформате — так как одна из комнат совмещена с кухней, вместе они образуют большую гостиную.

В новом доме доступны:

- двух-, трех-, четырехкомнатные квартиры;

- квартиры евроформата;

- квартиры с отделкой, а также с оборудованной кухней;

- квартиры с террасами на первом этаже.

Цена за метр квадратный — от 1320 долларов. Это значит, что купить квартиру в доме можно от 56 110 долларов, сообщил застройщик.

Здание обещают достроить во втором квартале 2026 года.