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В США объяснили, откуда ВСУ могут атаковать территорию РФ

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  • 20.06.2024, 9:56
  • 3,740
В США объяснили, откуда ВСУ могут атаковать территорию РФ

Не только Харьковское направление.

Соединенные Штаты в конце мая предоставили разрешение Украине наносить удары по РФ с территории Харьковской области. Отныне ВСУ могут атаковать российские цели также из Сумской области. Об этом во время телефонного брифинга заявил старший директор по вопросам Европы Совета нацбезопасности Белого дома Майкл Карпентер, пишет «Укринформ».

По его словам, это будет иметь влияние, в частности, на накопление российских войск под границей с Харьковской и Сумской областями

Таким образом в Белом доме официально подтвердили разрешение на применение оружия их производства по территории России неподалеку от обеих этих областей.

«Мы достаточно четко заявили, что это право на применение американского оружия позволяет украинцам вести ответный огонь по российским позициям прямо через границу в Харьковской области, а также Сумской области»,- отметил Майкл Карпентер.

Он добавил, что после этого Россия не будет иметь возможности накапливать войска со своей стороны границы вблизи Харьковской и Сумской областей, откуда она все время осуществляет атаки по Украине.

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