Экономист: Даже власти признали провал 6 20.06.2024, 10:12

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«Дальняя дуга» режима Лукашенко потерпела крах.

Белорусские власти активно ищут партнеров на глобальном Юге. Так, в ночь на 20 июня в Минск прилетел премьер-министр Эсватини (бывший Свазиленд) — это африканское королевство, где много лет действует военное положение, а почти половина населения живет за чертой бедности.

В прошлом году Александр Лукашенко несколько раз летал в Африку, чтобы провести встречи на высшем уровне и заключить договоры в Экваториальной Гвинеи, Кении, Зимбабве. Белорусская пропаганда уверяет, что за странами Африки будущее, и стратегическое сотрудничество с ними очень перспективно. Однако насколько успешно это партнерство на самом деле?

— В экономическом плане было несколько попыток наладить отношения, — напоминает академический директор BEROC Лев Львовский в интервью «Салiдарнасцi».

— У нас активно развиваются отношения с Зимбабве: Белорусский союз женщин с союзом женщин Зимбабве подписали какое-то соглашение (анонсированное в 2023 году сотрудничество касается сферы АПК и тяжелой промышленности — прим.), у нас совместная космическая программа с Зимбабве.

Также за последние несколько месяцев к списку <африканских партнеров> добавилась Уганда: та пытаются развивать совершенно другое направление. До этого были контакты с Никарагуа, где чуть ли не собрались копать Никарагуанский канал как альтернативу Панамскому…

Так что вообще интенция — развивать отношения с глобальным Югом, со странами Африки — она есть. Проблема в том, что эти попытки, особенно новые контакты, происходят со странами-изгоями, в том числе на африканском континенте.

Богатые, развивающиеся страны Африки сотрудничают прежде всего с США, с Китаем, с Европой, и точно так же, как их партнеры, не хотят торговать с Беларусью. А вот страны типа Зимбабве или Уганды — хотят, но они слишком бедные, поэтому ничего не могут купить.

Поэтому даже белорусские власти признали провал программы новой дальней дуги: они не смогли найти контакты со странами с какой-либо покупательной способностью, а те, кого нашли — говорить могут, но покупать ничего не могут.