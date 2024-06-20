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Сеть всколыхнула новая оптическая иллюзия

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  • 20.06.2024, 10:16
  • 4,084
Сеть всколыхнула новая оптическая иллюзия

Она доказала, как легко обмануть наш мозг.

На Reddit завирусилась фотография, сделанная, судя по всему, во время похода. Трое мужчин чокаются бутылками. Но если людей здесь трое, то почему бутылок в кадре четыре?

На первый взгляд кажется, что на фотографии один человек в килте и шляпе, еще двое в кадр не попали, но видны их вытянутые руки. Итого — три человека и словно зависшая в воздухе четвертая бутылка.

Только при более тщательном изучении фото некоторые замечают четвертую руку. Она «растет» с левого края кадра и облачена в перчатку синего цвета и камуфляжную куртку. Перчатка сливается с килтом, а камуфляж отлично вписался в окружающий пейзаж.

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