Сеть всколыхнула новая оптическая иллюзия 1 20.06.2024, 10:16

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Она доказала, как легко обмануть наш мозг.

На Reddit завирусилась фотография, сделанная, судя по всему, во время похода. Трое мужчин чокаются бутылками. Но если людей здесь трое, то почему бутылок в кадре четыре?

На первый взгляд кажется, что на фотографии один человек в килте и шляпе, еще двое в кадр не попали, но видны их вытянутые руки. Итого — три человека и словно зависшая в воздухе четвертая бутылка.

Только при более тщательном изучении фото некоторые замечают четвертую руку. Она «растет» с левого края кадра и облачена в перчатку синего цвета и камуфляжную куртку. Перчатка сливается с килтом, а камуфляж отлично вписался в окружающий пейзаж.