Встретились два одиночества Альфред Кох

20.06.2024, 10:20

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Sic transit gloria mundi.

Прошли два года и сто семнадцать дней войны. На фронте за прошедшие сутки ситуация почти не изменилась. По прежнему беспокоит ситуация в Донецкой области: там россияне опять немного продвинулись вперед. На этот раз в направлении Курахово.

Сегодня завершился визит Путина в Северную Корею. Результатом его поездки стало подписание «договора о всеобъемлющем сотрудничестве» между Россией и КНДР.

Что конкретно написано в этом договоре и что скрывается за словосочетанием «всеобъемлющее сотрудничество», намекнул сам Путин, сообщив, что в соответствии с этим договором стороны окажут друг другу помощь в случае агрессии против одной из них.

Напомню, что нынешнюю войну с Украиной Путин легко может трактовать как агрессивную войну против России: ведь именно на территории включенных им в состав РФ регионов идут боевые действия, а агрессор (Украина) пытается вытеснить оттуда российскую армию.

Надо заметить, что между СССР и КНДР еще в 1961 году уже был подписан такой договор (еще Никитой Хрущевым). Так в том, старом договоре вообще было черным по белому написано о том, что СССР окажет прямую военную помощь, включая посылку войск, в случае, если и т.д.

Что случилось с тем старым договором — я не знаю. То ли он уже истек, то ли морально устарел, то ли помощь теперь должна оказываться в другую сторону: не от СССР для Северной Кореи, а наоборот. Но так или иначе, правопреемник СССР, Российская Федерация, ведомая твердой рукой Путина, подписала новый договор со своим юго-восточным соседом.

Встретились два одиночества и, как часто бывает на склоне лет, старая уже почти забытая любовь воспылала с новой силой. Глядя на Путина я подумал: ведь еще сравнительно недавно он срывал аплодисменты в бундестаге, а президент США кормил его стейками на своем ранчо и в его глазах видел душу…

А теперь он встречается в изгоем и фриком Ким Чен Ыном (над которым наверняка еще недавно сам же потешался и считал его персонажем для карикатур и анекдотов) и униженно просит у него снаряды и ракеты… Sic transit gloria mundi.

Но извивы путинской судьбы не должны нас особо волновать. У нас ведь чисто прикладная задача: понять как это танго двух одиноких сердец отразится на поле боя в Украине, верно? Южнокорейская разведка в этой связи опять пишет о поставках из КНДР в РФ 5 млн. cнарядов и непонятном количестве ракет, включая какие-то аналоги «искандеров».

Западные аналитики полны скепсиса на этот счет и считают эти оценки завышенными. К тому же из российских военных пабликов мы знаем, что качество северокорейских боеприпасов — отвратительное (скорее всего потому, что они в большинстве своем либо очень старые либо вообще — просроченные) и их использование российской армией часто приводит к жертвам среди собственных военнослужащих.

Но так или иначе, это все же настоящие боеприпасы, а не муляжи и их количество — не может не беспокоить. Согласитесь: даже миллион снарядов для Путина — это для Украины очень много.

Кроме того, я не дам голову на отсечение, что этим новым договором не предусмотрена посылка северокорейских войск на украинский фронт. Всяко может быть: если встречаются два сумасшедших, то мало ли чего придет им в голову.

Но в этой ситуации есть и позитивная сторона. Все это означает, что внутри России Путин уже не может найти адекватного ответа на наращивание западных поставок оружия Украине. Я уже писал, что ВВП России вышло на плато. И вот вам лишнее тому подтверждение. Поэтому он и отправился за рубеж клянчить оружие. А мест, где его поймут и ему помогут - раз два и обчелся.

Короче. Западу нужно продолжать в том же духе и наращивать поставки. В ответ на эту простую тактику ходов у Путина остается не так много. После того, как он выскребет все склады в Северной Корее (как до этого он опустошил все склады в Белоруссии), ему нужно будет крепко подумать, чем он может еще ответить коллективному Западу.

Слава Украине!

Альфред Кох, Telegram