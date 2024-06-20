«Родственники записали меня на подачу еще на прошлой неделе» 1 20.06.2024, 10:27

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Как белорусы стоят в очереди за апостилем на аттестаты.

Вчерашние школьники приезжают из регионов и селятся в столичных хостелах за 30 рублей в сутки, чтобы подать документы на проставление апостиля на свои аттестаты, пишет Tochka.by.

Одиннадцатиклассники получили аттестаты 14 июня, шесть дней назад. Казалось бы, ребята выдохнули, ведь все ЦЭ и ЦТ уже позади. Но не все так просто.

Выпускники, которые решили поступать не в беларусские вузы, а испытать свои силы за рубежом, должны пройти через дополнительную процедуру — легализацию собственного документа об образовании.

Если выбранная страна, где планируется обучение, входит в Гаагскую конвенцию, на аттестат проставляют апостиль. Занимаются этим в Департаменте контроля качества образования Минобразования.

Именно под его зданием уже несколько июньских дней стоит длинная очередь из желающих легализовать документ об образовании.

Как поставить апостиль

Ситуация с легализацией аттестатов быстро меняется, нюансы и особенности процедуры корректируются буквально на глазах.

Так, изначально все желающие записывались в неофициальную очередь. Cписок вели в тетрадке, где каждому присваивали порядковый номер, в соответствии с которым люди и подавались на апостиль.

Нюансы обсуждали в созданных чатах в мессенджерах. Правда, информация о них не слишком разошлась. Поэтому некоторые в пятницу, 14 июня, отстаивали живую очередь без предварительной записи; а узнав, что установлен некий порядок, сильно нервничали.

Уже во вторник, 18 июня, Минобразования объявило об изменении правил проставления апостиля с 1 июля. Так, планировали ввести предварительную запись в самом Департаменте, а также принимать документы и выдавать уже оформленные в течение одного рабочего дня.

Однако к изменению правил в подчиненном министерству ведомстве приступили уже на следующие сутки.

Так, прием документов на апостиль с 20 июня будет проходить исключительно по предварительной записи, которую ведет сам Департамент.

Таким образом, в среду, 19 июня, очередей у белорусов стало две: «по тетрадке» для подачи документов и «за талоном» с указанием даты, когда можно принести аттестат на легализацию.

Сняла хостел ради апостиля

Михаил (имя изменено по просьбе героя) приехал из Бреста. К зданию Департамента парень приехал сразу с поезда. О чате в мессенджере заранее не знал. Ссылку на него получил случайно от родственников в день поездки.

Поэтому новость о двух очередях Михаила не смутила: сразу стал за талоном.

— Происходит так: тот, кто был записан в тетрадь, подает документы сегодня, а те, кто чуть дальше (в перечне. — Прим. ред.), сейчас стоят в очереди, чтобы получить талон, — пояснил парень.

В очереди «от Департамента» Михаил томился примерно полтора часа. На момент разговора парень был ближе ко входу в здание, нежели к концу «шеренги».

Как позже пояснили в чате, талоны выдавали из расчета примерно 80−90 человек на подачу в один день. Кто шел позже этой отметки, получал запись на следующие даты. Так, в 15.20 указывали, что талоны выдавали на 26 июня.

Дни ожидания апостиля Михаил проведет в гостях у родственников.

У Анны ситуация сложнее. Во время нашей беседы она пыталась подать документы на легализацию уже третий день. Ради юридической процедуры девушка приехала из Гродно. Живет в столичном хостеле, за сутки платит 30 рублей.

— Родственники записали меня (в тетрадь. — Прим. ред.) на подачу еще на прошлой неделе. И я была оптимистично настроена, думала, что примут быстро. Надеялась, что подамся в понедельник, но не вышло, — призналась Анна.

Не получилось отдать документы и во вторник, 18 июня. В среду — третья попытка, на которую девушка возлагала большие надежды.

Срок рассмотрения документов

Ольга с дочерью к 11.00 успели простоять в двух очередях: на случай, если не успеют податься в «тетрадной», взяли талон в «официальной».

— Знакомые пришли подаваться раньше восьми. Попросили их занять нам очередь, а сами пришли к девяти. Поэтому талон взяли за полчаса. Думаю, те, кто позже приехал, простоят дольше, — поделилась своими наблюдениями Ольга.

Среди планов у мамы с дочерью — зарубежный отдых, поэтому заниматься апостилем нужно именно сейчас.

В очереди нашлись и юрлица — представители бюро переводов. По доверенности они подают на апостиль бумаги своих клиентов.

— [Очереди] - это ежегодная ситуация, потому что для подачи документов есть ограничения по времени. Готовые легализованные бумаги нужно предоставить в срок, — рассказала представительница бюро.

По ее словам, легализацией аттестатов и дипломов обычно занимаются вплоть до начала августа.

По официальным данным, срок проставления апостиля составляет один день. Однако некоторые участники чата утверждали, что аттестаты, поданные юрлицами, специалисты Департамента могут рассматривать до 15 дней.