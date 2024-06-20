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Нацбанк выпустил монеты необычного номинала

  • 20.06.2024, 12:59
Нацбанк выпустил монеты необычного номинала

Их введут в обращение с 5 июля.

Национальный банк выпустит 30 тысяч новых монет необычного номинала в 30 рублей, которые будут законным платежным средством. Об этом говорится в постановлении регулятора от 13 июня №174, опубликованном на Национальном правовом-портале.

Монеты указанного номинала поступят в обращение с 5 июля 2024. Известно, что они будут изготовлены из золота (тираж – 10 тысяч единиц) и серебра (20 тысяч). Название обеих – «Беларускі рубель. 30 гадоў».

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