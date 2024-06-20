Теория победы Украины над Россией Андрей Пионтковский

20.06.2024, 13:06

2,300

Главная точка войны — Крым.

Уже очень долго Запад избегал разговоров о «победе» Украины над Россией, но некоторые изменили язык. И Вашингтону пора перейти к тому же тону. Тем более существует способ победить.

В мае в журнале Foreign Relations появилась статья под названием «Теория победы Украины», которая сразу вызвала широкий интерес и комментарии во всем мире. Авторы справедливо отмечают, что до недавнего времени США и Запад в целом воздерживались от использования термина «победа». И вообще избегали называть свою цель в Украине поражением России, по крайней мере публично.

Вашингтон удовлетворился во многом бессмысленным заявлением о том, что он будет поддерживать Украину «столько, сколько нужно», но авторы предполагают, что теперь «Запад должен прямо заявить, что его цель – решительная победа Украины и поражение России».

Авторы вполне обоснованно ругают Запад, и их требования, особенно в отношении США, вполне уместны. Однако, если быть справедливым, все больше людей на Западе не только открыто призывают к разгрому России раз и навсегда, но и активно работают над созданием «коалиции желающих», которая бы сделала эту цель реальностью.

Я имею в виду, прежде всего, президента Франции Эммануэля Макрона, который сделал бряцание ядерным оружием Путина абсолютно неэффективным, напомнив Кремлю, что «Франция также является ядерным государством», а еще сказал: «Британия и Франция абсолютно четко заявляют: Украина должна выиграть эту войну. Если Украина проиграет, мы все проиграем. Но мы должны сделать еще больше, чтобы победить Россию. Мир наблюдает за нами и будет судить нас, если мы потерпим неудачу».

Кроме этого, благодаря блестящей речи Майкла Маккола в Конгрессе США практически устранена красная линия, которую предатель (директор ЦРУ) Бернс провел во время частной беседы с Путиным в ноябре 2021 года. Эта линия положила начало запрету на использование американского оружия для нанесения ударов по территории России, которую госсекретарь Блинкен теперь просит президента Байдена отменить.

В принципе, кажется, что призыв авторов к Западу сформулировать свою политическую цель в войне как полное поражение России был должным образом отмечен. Теперь осталось лишь наметить последовательность шагов, которые необходимо предпринять военным как на оперативном, так и на стратегическом уровне для достижения этой цели.

Авторы статьи описывают такую возможную последовательность:

Запад увеличивает регулярные поставки боеприпасов, ракет и систем ПВО;

наконец прибыли долгожданные F-16, что фактически дает Украине все необходимое для реализации плана авторов по победе:

Они также пишут, что «процесс смягчения российской позиции и ослабление российской решимости, вероятно, займет около года, после чего Украина должна вернуть себе инициативу. Киеву следует снова начать ограниченное контрнаступление, что позволит ему вернуть себе ключевые территории».

Хотя я с большим уважением отношусь к авторам и полностью солидарен с их политической позицией, я считаю, что предложенное ими – это не так план победы Украины в войне, как способ продлить ее на несколько лет при столкновении сторон.

Вынужден также не согласиться с утверждением авторов эпиграфа. Кто-то выдвинул теорию. Вот уже три месяца я разрабатываю собственную теорию победы Украины.

Война в Украине – это не просто тупиковое противостояние на тысячекилометровой линии соприкосновения. У него, по моему мнению, совсем другой центр притяжения (ср. Клаузевиц) – Крымский полуостров. Обе стороны в этой войне ценят огромную политическую символику, которую представляет Крым.

В то же время она является наиболее уязвимым компонентом российской военной машины. Украине удалось вытеснить российские военно-морские силы из крымских портов, несмотря на отсутствие собственной авиации и военно-морского флота. И теперь, получив ракеты большой дальности, Украина регулярно наносит удары по аэродромам в Крыму. Оказывается, российские системы ПВО с ними не справляются.

Если небо над Украиной будет усеяно 100, а еще лучше 200 современных западных самолетов, страна не только получит господство в воздухе, но и сделает оккупацию Крыма Россией несостоятельной. Ей придется уйти с полуострова или быть полностью уничтоженной там дистанционно.

Что мешает миру стать свидетелем такого замечательного финала? Одна из тех абсурдных, искусственных красных линий, которую Украина и ее союзники навязали себе: только украинские пилоты могут управлять западными самолетами. Мы ждали этих пилотов два года. Возможно, в ближайшие два – три месяца мы увидим несколько десятков из них. Но нужных 100 – 200 мы никак не получим.

Украинские пилоты, летающие на F-16 над небом Украины – это хорошо. Хорошая вещь. Но это не путь к победе. Путь к победе, причем быстрый и решительный, потребует сплоченных боевых подразделений ВВС Франции, Великобритании и Швеции, переброшенных с аэродромов Румынии, Польши и Финляндии.

Это не просто выдача желаемого за действительное. Это вполне реальный способ реализовать первоклассную концептуальную основу, предложенную Макроном и коалицией желающих, которую он собирает с 26 февраля: «Мы должны победить Россию. Я не исключаю, что французские сапоги ступят на землю Украины. Наши военные уже участвуют в боевых действиях в Украине».

Франция также имеет ядерное оружие. Франция намерена отправить в Украину военных инструкторов.

Андрей Пионтковский, Kyiv Post