В Беларуси изменят условия для получения займов и лизинга 20.06.2024, 13:16

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Какие новшества вводятся?

В Беларуси финансовые компании обяжут больше рассказывать о займах, а лизинговым компаниям могут позволить давать одно и то же имущество в лизинг несколько раз. Об этом рассказал председатель правления Национального банка Павел Каллаур.

Подготовлен проект закона «О потребительском кредите (микрозайме)». Согласно проекту, унифицируются подходы к предоставлению физическим лицам потребительских кредитов и микрозаймов. Нововведениями хотят повысить качество услуг для граждан и защитить их интересы, говорит Павел Каллаур.

«В частности, редакция закона предполагает обязанность банков и микрофинансовых организаций по информированию заемщика до заключения договора о превышении показателя долговой нагрузки, по предоставлению заемщику, попавшему в сложную жизненную ситуацию, отсрочки платежа на срок не менее трех месяцев, по введению ограничения на установления процентов по потребительскому микрозайму», – сказал глава Нацбанка.

Также идет работа над проектом закона «О лизинговой деятельности». Документ должен определить полномочия Нацбанка в области установления дополнительных требований по управлению рисками лизинговых организаций, а также разрешение вторичного лизинга.

Пока в Беларуси лизинговые компании не могут снова предоставить в лизинг какое-либо имущество, которое один раз уже было в лизинге и его вернули лизингодателю. Его можно только сдать в аренду или продать. Вторичный лизинг позволяет вновь использовать имущество для лизинга, если с первым лизингополучателем договор был расторгнут.

«Дополнение статьи 636 Гражданского кодекса нормой, допускающей возможность законодательно устанавливать особенности правового регулирования отношений в сфере лизинга, позволило урегулировать вопрос внедрения нового инструмента финансового рынка – вторичного лизинга», – сказал Павел Каллаур.