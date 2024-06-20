закрыть
20 июня 2024, четверг, 15:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Лукашенковский МИД сошел с ума

3
  • 20.06.2024, 15:15
  • 5,186
Лукашенковский МИД сошел с ума

И принялся учить «правам человека» европейцев.

Лукашенковский МИД с коллегами из РФ представили 20 июня совместный доклад «О ситуации с правами человека в отдельных странах». В нем демократические страны обвиняются в «ущемлении прав человека».

Доклад состоит из 1.828 страниц, он опубликован на сайте МИД Беларуси.

В документ включены 43 страны (в том числе все 27 государств ЕС): Австралия, Австрия, Албания, Болгария, Бельгия, Босния и Герцеговина, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Кипр, Косово (Беларусь и РФ не признают его независимость), Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Молдавия, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Северная Македония, Словакия, Словения, США, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония, Япония.

Больше всего внимания в документе уделено государствам, граничащим с Беларусью и РФ.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Двуглавый орел ощипан
Двуглавый орел ощипан Александр Невзоров
Беларусь нужна НАТО
Беларусь нужна НАТО Андрей Санников
Беларусь в НАТО — ключ к безопасности Европы
Беларусь в НАТО — ключ к безопасности Европы Юрий Фельштинский
Запад поднимает ставки
Запад поднимает ставки Виталий Портников