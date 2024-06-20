Лукашенковский МИД сошел с ума 3 20.06.2024, 15:15

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И принялся учить «правам человека» европейцев.

Лукашенковский МИД с коллегами из РФ представили 20 июня совместный доклад «О ситуации с правами человека в отдельных странах». В нем демократические страны обвиняются в «ущемлении прав человека».

Доклад состоит из 1.828 страниц, он опубликован на сайте МИД Беларуси.

В документ включены 43 страны (в том числе все 27 государств ЕС): Австралия, Австрия, Албания, Болгария, Бельгия, Босния и Герцеговина, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Кипр, Косово (Беларусь и РФ не признают его независимость), Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Молдавия, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Северная Македония, Словакия, Словения, США, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония, Япония.

Больше всего внимания в документе уделено государствам, граничащим с Беларусью и РФ.