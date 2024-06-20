Финляндия заморозила отношения с РФ
- 20.06.2024, 15:17
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Пока идет война в Украине.
Финляндия представила новый доклад о внешней политике и политике безопасности. Теперь политика Хельсинки основана на «реализме, основанном на ценностях».
Об этом сообщает Yle.
В докладе также говорится о «новой эре внешней политики и политики безопасности». Это первый доклад Финляндии с вступления в НАТО.
Согласно новому докладу, войне России в Украине не видно конца. Поэтому нельзя исключать угрозу расширения военных действий России за пределы Украины. Финляндия и ЕС должны быть готовы к этому.
В то же время отношения между державами во всем мире находятся в беспорядке, а международная система, основанная на правилах, подвергается сомнению, особенно под руководством Китая и России.
При этом в докладе говорится, что вторжение России в Украину коренным образом изменило отношения между Финляндией и РФ.
«Политические отношения теперь разорваны. Функционируют только дипломатические отношения и необходимое сотрудничество между властями, в том числе на границе. Политические отношения с Россией не могут быть построены до тех пор, пока Россия продолжает агрессивную войну и нарушает международное право», - говорится в сообщении.
Однако Финляндия будет стараться по мере возможности поддерживать условия функционирования российского гражданского общества. В докладе также подчеркивается важность сохранения знаний о России.
Несмотря на свою воинственность, Россия, как считается, не представляет непосредственной военной угрозы для Финляндии. Однако в докладе говорится, что к применению или угрозе применения военной силы против Финляндии необходимо быть готовым.
Ожидается, что Россия продолжит гибридные атаки на Финляндию. Примером этого является переброска просителей убежища к восточной границе. К ущербу, нанесенному критически важной инфраструктуре, следует подготовиться более тщательно.