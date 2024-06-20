Придут ли в Беларусь штормы и смерчи с запада и востока? 1 20.06.2024, 15:28

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Стало известно, что произойдет в ближайшие три дня.

В Польше ураган 19-20 июня валил деревья, сносил крыши. В столице России Москве 20 июня жителей призвали не выходить на улицы из-за ожидаемых смерчей, пишет telegraf.news.

А что синоптики пообещали белорусам на фоне катастрофических погодных условий у соседей на пятницу и выходные? К чему готовиться?

Так, в Польше мощные штормы пронеслись по южной и частично восточной страны, вызвав серьезные разрушения. При этом стихия приняла одну из наиболее опасных форм, часто обозначающих опасные явления, — линии шквала.

Более того, ураган вызвал исключительно большое количество ударов молний. Скорость ветра превышала 100 км в час, а шторм охватил расстояние в несколько сотен километров.

Pszczyna, ul. Broniewskiego - w sklepie Kaufland częściowo zawalił się dach. pic.twitter.com/kl2fJKnYl1 — Bielskie Drogi (@BielskieDrogi) June 19, 2024

А 20 июня, уже на востоке от Беларуси, в столице России Москве, объявили самый высокий уровень опасности из-за урагана и возможности появления смерчей. Первые видео торнадо в Московской области появились в районе обеда. Торнадо были замечены в спальных районах Москвы, под Истрой и в районе Лосино-Петровского.

А так у Москва-Сити



Ой берегите себя, москвичи🥺 pic.twitter.com/aTPVGBS19F — Эта страна (@RusUslada) June 20, 2024

К чему готовиться окруженной штормами Беларуси?

Погодный телеграм-канал Nadvorie предупредил, что основной фронт, бушевавший в Беларуси 19 июня, ушел в глубину РФ. И теперь на территорию Беларуси поступает прохладный морской воздух с Балтики. «… это происходит на фоне повышенного атмосферного давления, поэтому сегодня в принципе неплохая погода, осадки днем вероятны лишь местами и вероятнее всего на востоке страны. Температура днем +19..+22°, свежий северо-западный ветерок порывами до 12–15 м/с», — рассказал о погоде в четверг, 20 июня, синоптик ТГ-канала.

А вот прогнозом на пятницу и выходные (21-23 июня) поделились метеорологи Белгидромета. Там пообещали, что в пятницу, 21 июня, погода будет не страшной и без всяких особо опасных ненастий. Белорусам спрогнозировали переменную облачность без осадков.

«Ветер западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +8..+14°С, максимальная днем +21..+27°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо падать», — предупредили в Белгидромете.

А уже в субботу, 22 июня, следуйте приготовиться к кратковременным дождям с грозами из-за перемещение фронтальных разделов с юго-запада Европы. Ветер в субботу может усилиться до умеренного, а при грозах даже до порывистого. Температура при этом, если и вырастет, то незначительно: ночью +9..+16°С, а днем +21..+28°С.

В воскресенье же, 23 июня, дожди пообещали ночью. Днем же, по прогнозу Белгидромете, стоит ждать облачную с прояснениями погоду. «Ветер западной четверти порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +11..+18°С, максимальная днем +18..+24°С, по югу Беларуси до +26°С», — предупредили в государственном метеорологияеском ведомстве.